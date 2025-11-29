Posna sarma koja ruši predrasude: Zbog 1 tajnog dodatka nestaje sa stola u trenu

Koliko puta ste pomislili da posna jela ne mogu da zasite ili da im „fali nešto“? A onda se na stolu pojavi sarma koja miriše, šuška dok se otvara i nestaje brže nego što ste očekivali. Upravo takva je ova posna sarma – bogata, sočna i puna ukusa zahvaljujući soji i šampinjonima.
Kao što je nekada mleko davalo pilavu nenadmašan ukus, tako danas soja i šampinjoni u posnoj sarmi donose onu skrivenu dubinu koja podseća na tradiciju, a opet je potpuno nova.
Sastojci:
- 20 listova kiselog kupusa
- 200 g sojinih granula (potopljenih u toploj vodi 15 min)
- 250 g šampinjona (sitno iseckanih)
- 150 g pirinča
- 2 glavice crnog luka
- 2 šargarepe
- 500 ml paradajz soka
- 2 lovorova lista
- 1 kašičica dimljene paprike
- So, biber, ulje po ukusu
Priprema:
- Na ulju izdinstati sitno seckan luk i šargarepu.
- Dodati šampinjone i kratko propržiti da puste miris.
- Ubaciti potopljene sojine granule, začiniti solju, biberom i dimljenom paprikom.
- Dodati pirinač i malo paradajz soka, pa sve sjediniti.
- Filovati listove kupusa i motati sarmice.
- Poređati u šerpu, preliti ostatkom paradajz soka i vodom, dodati lovorov list.
- Krčkati na tihoj vatri najmanje 2 sata.
Rezultat je sarma koja ima punu teksturu, miris i ukus – toliko bogata da niko ne pita da li je posna.
Kako da obogatite posnu sarmu
- Za jači ukus: dodajte sušene vrganje ili dimljeni tofu.
- Za kremastiji fil: ubacite malo pasiranog paradajza u smesu.
- Za bržu pripremu: koristite kupus iz teglice, već spreman za motanje.
- Za ljutoljupce: dodajte sitno seckanu ljutu papričicu.
- Za aromu: ubacite koren peršuna ili celer u sos.
Sarma kao simbol zajedništva
Sarma je jedno od retkih jela koje se podjednako voli u svim krajevima Balkana. Bilo da je posna ili mrsna, ona okuplja porodicu oko stola. U vreme posta, posna sarma pokazuje da tradicija ne mora da znači odricanje — već prilagođavanje i kreativnost. Soja i šampinjoni su moderni dodaci koji se savršeno uklapaju u staru recepturu.
Najčešća pitanja o posnoj sarmi
1. Može li se posna sarma zamrznuti?
– Da, zadržava ukus i do mesec dana.
2. Koji kupus je najbolji?
– Kiseli kupus iz bureta daje najautentičniji ukus.
3. Koliko dugo se kuva?
Najbolje je krčkati najmanje 2 sata na tihoj vatri.
Sarma koja spaja tradiciju i savremeni ukus
Posna sarma sa sojom i šampinjonima nije kompromis, već dokaz da ukus dolazi iz pažnje i detalja. Ona ruši predrasude i pokazuje da posna trpeza može biti jednako bogata i svečana. Probajte recept, podelite sa porodicom i videćete – nestaje sa stola u trenu.
