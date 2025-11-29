Posna sarma koja ruši predrasude: Zbog 1 tajnog dodatka nestaje sa stola u trenu

Posna sarma sa sojom i šampinjonima ruši predrasude: bogat ukus, praktičan recept i tajni dodatak zbog kog nestaje sa stola u trenu.

Koliko puta ste pomislili da posna jela ne mogu da zasite ili da im „fali nešto“? A onda se na stolu pojavi sarma koja miriše, šuška dok se otvara i nestaje brže nego što ste očekivali. Upravo takva je ova posna sarma – bogata, sočna i puna ukusa zahvaljujući soji i šampinjonima.

Kao što je nekada mleko davalo pilavu nenadmašan ukus, tako danas soja i šampinjoni u posnoj sarmi donose onu skrivenu dubinu koja podseća na tradiciju, a opet je potpuno nova.

Sastojci:

20 listova kiselog kupusa

200 g sojinih granula (potopljenih u toploj vodi 15 min)

250 g šampinjona (sitno iseckanih)

150 g pirinča

2 glavice crnog luka

2 šargarepe

500 ml paradajz soka

2 lovorova lista

1 kašičica dimljene paprike

So, biber, ulje po ukusu

Priprema:

Na ulju izdinstati sitno seckan luk i šargarepu. Dodati šampinjone i kratko propržiti da puste miris. Ubaciti potopljene sojine granule, začiniti solju, biberom i dimljenom paprikom. Dodati pirinač i malo paradajz soka, pa sve sjediniti. Filovati listove kupusa i motati sarmice. Poređati u šerpu, preliti ostatkom paradajz soka i vodom, dodati lovorov list. Krčkati na tihoj vatri najmanje 2 sata.

Rezultat je sarma koja ima punu teksturu, miris i ukus – toliko bogata da niko ne pita da li je posna.

Kako da obogatite posnu sarmu

Za jači ukus: dodajte sušene vrganje ili dimljeni tofu.

Za kremastiji fil: ubacite malo pasiranog paradajza u smesu.

Za bržu pripremu: koristite kupus iz teglice, već spreman za motanje.

Za ljutoljupce: dodajte sitno seckanu ljutu papričicu.

Za aromu: ubacite koren peršuna ili celer u sos.

Sarma kao simbol zajedništva

Sarma je jedno od retkih jela koje se podjednako voli u svim krajevima Balkana. Bilo da je posna ili mrsna, ona okuplja porodicu oko stola. U vreme posta, posna sarma pokazuje da tradicija ne mora da znači odricanje — već prilagođavanje i kreativnost. Soja i šampinjoni su moderni dodaci koji se savršeno uklapaju u staru recepturu.

Najčešća pitanja o posnoj sarmi

1. Može li se posna sarma zamrznuti?

– Da, zadržava ukus i do mesec dana.

2. Koji kupus je najbolji?

– Kiseli kupus iz bureta daje najautentičniji ukus.

3. Koliko dugo se kuva?

Najbolje je krčkati najmanje 2 sata na tihoj vatri.

Sarma koja spaja tradiciju i savremeni ukus

Posna sarma sa sojom i šampinjonima nije kompromis, već dokaz da ukus dolazi iz pažnje i detalja. Ona ruši predrasude i pokazuje da posna trpeza može biti jednako bogata i svečana. Probajte recept, podelite sa porodicom i videćete – nestaje sa stola u trenu.

