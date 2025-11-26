Posna slana rozen torta je favorit ove sezone: Svaki sloj je bogat, a zajedno čine pravu fantaziju

Ne tražite dalje! Posna slana rozen torta je hit ove sezone – luksuzno predjelo, izuzetno bogato i gotovo za tren!

Posna slana rozen torta je obavezna na posnoj trpezi – izuzetno bogata, a gotova za samo 20 minuta! Fantastično predjelo koje osvaja.

Slana torta je specijalitet mrsne slavske trpeze. Različiti slojevi i bogati ukusi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a kako je počelo vreme posta i posne slave nam „kucaju na vrata“, prilika je i više nego savršena da pripremite ovu poslasticu na postan način.

Recept za posnu slanu rozen tortu je veoma jednostavan i oduzeće vam svega 20-ak minuta vremena. Pripremite ukućanima i gostima ovo fantastično predjelo i obogatite trpezu na jedan „šaren“ način.

Sastojci za posnu slanu rozen tortu:

pakovanje rozen kora

3 kašike gustina

250 g posnog majoneza

voda

70 g posnog margarina

300 g tunjevine

400 g kukuruza šećerca ili jedna manja konzerva od 340 g

5 kiselih kratavčića

4 srednje šargarepe

200 g rendanog posnog kačkavlja

Priprema:

U jednu šerpicu sipajte oko dva decilitara vode i zagrejte do ključanja. Kada proključa dodajte gustin, koji pre toga treba zasebno da umešate u činijicu sa vodom.

Sve vreme mešajte, dok se ne razbiju sve grudvice, a kroz par minuta će smesa već postati gusta i tada je sklonite sa vatre. Smesa brzo postane gusta, zato dobro pripazite da ne zagori. U fil dodajte margarin u mešajte dok se skroz ne rastopi.

Fil odložite da se skroz ohladi, a možete ga odložiti i u frižider na 10 minuta.

U tri činije odvojte tunjevinu, kukuruz i na kockice iseckanu šargarepu, a zatim im jednako dodajte fil i majonez.

U fil sa kukuruzom ili sa tunjevinom, po izboru, dodajte na kockice iseckane krastavčiće.

Položite koru i premažite je slojem fila od kukuruza, pa je prekrijte korom. Drugi sloj može biti tunjevina, a treći sloj sa šargarepom.

Kada preklopite poslednjom korom, premažite je filom od majoneza i po želji je možete posuti posnim kačkavaljem.

Tortu odložite u frižider da stoji barem tri sata.

Prijatno!

