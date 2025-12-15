Posna smesa za pohovanje bolja od jaja i prezli: Riba i povrće biće hrskavi, neće upiti ni kap ulja

Ova posna smesa za pohovanje može da se koristi za pripremu ribe, povrća, Koristi se gustin, kukuruzno brašno, kurkuma.

Posna smesa za pohovanje pripremljena od gustina, kukuruznog brašna, kurkume i ostalih sastojaka bolja je od prezli i jaja. A povrće i riba ne upijaju ni kap ulja kad je ovako pohujemo.

Često imamo dilemu kako da pohujemo bareno povrće, a da ono bude jednako ukusno kao i kad je uvaljano u jaja, brašna i prezle.

Pohovano meso ili tikvice, odnosno plavi patlidžan sa dresingom, pomfritom i sezonskom salatom mnogi smatraju najlepšim ručkom.

Ali, kako u posnim danima (sreda i petak) i periodima velikih crkvenih postova nije dozvoljeno konzumiranje mesa, jaja i mlečnih proizvoda, često imamo dilemu kako da pohujemo bareno povrće, a da ono bude jednako ukusno kao i kad je uvaljano u jaja, brašna i prezle.

Ista posna smesa za pohovanje može da se koristi i za spremanje pržene ribe, s tim što bi trebalo da prepolovite količinu kurkume i dodate slatku alevu papriku.

Sastojci:

150 g gustina

50 g kukuruznog brašna

kafena kašičica kurkume

pola kafene kašičice soli

pola kafene kašičice praška za pecivo

100 ml kisele vode

Priprema:

Pomešajte gustin, kukuruzno brašno, so, kurkumu i prašak za pecivo u jednu posudu, pa sve dobro sjedinite. U ovu smesu najpre uvaljajte sve bareno povrće koje želite da pohujete.

Ukoliko planirate da pržite ribu, stavite pola kafene kašičice kurkume i pola kafene kašičice aleve paprike u smesu od gustina, kukuruznog brašna i soli, pa u ovu smesu uvaljajte ribu.

Potom u ostatak smese sipajte kiselu vodu, dobro razmutite kašikom tako da nema grudvica i opet uvaljajte povrće, odnosno ribu u ovu smesu koja je po konzistenciji malo gušća od smese za palačinke.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com