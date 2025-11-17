Posna smesa za pohovanje ne upija ni kap ulja, ukusnija je od prezli i jaja

Posna smesa za pohovanje sastavljena od gustina, kukuruznog brašna, soli i praška za pecivo ukusnija je od prezli i jaja.

Pohovano meso ili tikvice mnogi smatraju najlepšim ručkom. Posna smesa koja u svom sastavu ima gustin i kukuruzno brašno umesto prezlli i jaja daje svakom posnom pohovanom jelu čak i bolji ukus.

Pohovano meso ili tikvice, odnosno plavi patlidžan sa dresingom, pomfritom i sezonskom salatom mnogi smatraju najlepšim ručkom.

Ali, kako u periodima velikih crkvenih postova nije dozvoljeno konzumiranje mesa, jaja i mlečnih proizvoda, često imamo dilemu koja posna smesa da se koristi i kako da pohujemo bareno povrće, a da ono bude jednako ukusno kao i kad je uvaljano u jaja, brašna i prezle.

Ova posna smesa može da se koristi i za pohovanje pržene ribe, s tim što bi trebalo da prepolovite količinu kurkume i dodate slatku alevu papriku.

Sastojci:

150 g gustina

50 g kukuruznog brašna

kafena kašičica kurkume

pola kafene kašičice soli

pola kafene kašičice praška za pecivo

100 ml kisele vode

Priprema:

Pomešajte gustin, kukuruzno brašno, so, kurkumu i prašak za pecivo u jednu posudu, pa sve dobro sjedinite. U ovu smesu najpre uvaljajte sve bareno povrće koje želite da pohujete.

Ukoliko planirate da radite pohovanje ribe, stavite pola kafene kašičice kurkume i pola kafene kašičice aleve paprike u smesu od gustina, kukuruznog brašna i soli. U ovu smesu uvaljajte ribu.

Potom u ostatak smese sipajte kiselu vodu, dobro razmutite kašikom tako da nema grudvica. Opet uvaljajte povrće, odnosno ribu u ovu smesu koja je po konzistenciji malo gušća od smese za palačinke.

U tiganj sipajte ulje, pa kad se zagreje spuštajte povrće i pohujte ga na srednje jakoj temperaturi ringle.

Zahvaljujući gustinu, pohovano povrće i riba neće upiti višak masnoće, a zbog kurkume će dobiti lepu zlatnu boju kao kad hranu pohujete u smesi od jaja, brašna i prezli.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com