Posna smesa za pohovanje – nikad ne upije ni kap ulja, a ukusnija je od prezli i jaja.
Pohovano meso ili tikvice, odnosno plavi patlidžan sa dresingom, pomfritom i sezonskom salatom mnogi smatraju najlepšim ručkom.
Ali, kako u periodima velikih crkvenih postova nije dozvoljeno konzumiranje mesa, jaja i mlečnih proizvoda, često imamo dilemu kako da pohujemo bareno povrće, a da ono bude jednako ukusno kao i kad je uvaljano u jaja, brašna i prezle.
Istu smesu možete da koristite i za spremanje pržene ribe, s tim što bi trebalo da prepolovite količinu kurkume i dodate slatku alevu papriku.
Sastojci:
- 150 g gustina
- 50 g kukuruznog brašna
- kafena kašičica kurkume
- pola kafene kašičice soli
- pola kafene kašičice praška za pecivo
- 100 ml kisele vode
Priprema:
Pomešajte gustin, kukuruzno brašno, so, kurkumu i prašak za pecivo u jednu posudu, pa sve dobro sjedinite. U ovu smesu najpre uvaljajte sve bareno povrće koje želite da pohujete.
Ukoliko planirate da pržite ribu, stavite pola kafene kašičice kurkume i pola kafene kašičice aleve paprike u smesu od gustina, kukuruznog brašna i soli, pa u ovu smesu uvaljajte ribu.
Potom u ostatak smese sipajte kiselu vodu, dobro razmutite kašikom tako da nema grudvica i opet uvaljajte povrće, odnosno ribu u ovu smesu koja je po konzistenciji malo gušća od smese za palačinke.
U tiganj sipajte ulje, pa kad se zagreje spuštajte povrće i pohujte ga na srednje jakoj temperaturi ringle.
Zahvaljujući gustinu, povrće i riba neće upiti višak masnoće, a zbog kurkume će dobiti lepu zlatnu boju kao kad hranu pohujete u smesi od jaja, brašna i prezli.
