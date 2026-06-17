Posne pamuk krofne po receptu sa Svete Gore: Ne postoje lepše i mekše, a uspevaju svakome iz prve

Posne pamuk krofne iz monaške kuhinje- recept sa Svete Gore koji dokazuje da je prava raskoš u jednostavnosti. Mekane i bez jaja.

Svetogorska trpeza krije tajnu jednostavnosti koju smo negde usput izgubili. Uz samo nekoliko osnovnih namirnica i malo strpljenja, stižu posne pamuk krofne, čuveni recept koji vekovima neguje monaška tradicija, a koji će u vaš dom doneti toplinu i miris nekih prošlih vremena.

Na Svetoj Gori, gde se svaki korak odvija u tišini i posvećenosti, priprema hrane je mnogo više od pukog utoljavanja gladi – to je čin duboke zahvalnosti.

Monasi veruju da i kroz najskromnije jelo čovek iskazuje poštovanje prema životu. Upravo iz te isposničke kuhinje dolazi recept za krofne koje su lagane kao vazduh, bez mleka i jaja, savršen izbor za dane posta, ali i za trenutke kada vam je potrebno nešto čisto, meko i domaće.

Sastojci za svetogorske krofne

3 šolje univerzalnog brašna

1 šolja mlake vode

1 kesica suvog kvasca

2 kašike šećera

1 kesica vanile

ulje za prženje

med i cimet za posluživanje

To je cela lista. Nema putera od 300 dinara, nema kupovine ničega novog, a od ovih namirnica dobijete pun poslužavnik. Med i cimet su jedini deo koji možete menjati po ukusu, sve ostalo držite kako piše.

Greška koju većina vas pravi sa testom

Voda mora biti mlaka, ne vrela. Ako je prevruća, kvasac izgori i testo ostane mrtvo, ravno kao palačinka. Proverite je prstom: treba da bude topla kao mleko za bebu, oko 37 stepeni.

Sipajte brašno, kvasac, šećer i vanilu u činiju, pa postepeno dodajte vodu i mesite rukom dok testo prestane da se lepi za prste. Pokrijte krpom i ostavite sat vremena da udvostruči zapreminu.

Kako da ih oblikujete

Pobrašnjenim rukama kidajte loptice veličine oraha. Svaku razvucite u debeo štapić dug kao vaš mali prst, pa krajeve spojite i pritisnite da se slepe u prsten. Poređajte ih na pobrašnjenu krpu i ostavite još 30 minuta da narastu drugi put. Ovaj drugi odmor je ono što razdvaja mekane svetogorske krofne od gumenih. Ne preskačite ga.

Koliko zagrejati ulje za posne krofne

Ulje mora biti vreo, ali ne da se puši. Ubacite jednu krofnu kao probu: ako odmah krene da mehuri i izroni za par sekundi, plamen je taman.

Pržite u malim količinama, po četiri-pet komada, da ulje ne padne u temperaturi. Okrećite ih dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa obe strane, pa ih vadite na papirni ubrus da upiju masnoću.

Najbolji deo dolazi na kraju. Tople krofne prelijte medom i pospite cimetom dok još paraju, da med uđe u svaku rupicu.

Ovaj recept, koji prenosi religija.rs, vekovima je deo monaške trpeze i radi svakome iz prve. Posne pamuk krofne dokaz su da skroman tanjir ume da bude najslađi.

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