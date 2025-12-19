Posne prženice: Mekane iznutra, hrskave spolja – i 10 puta bolje od tradicionalnih

Recept za posne prženice bez jaja – hrskave, mirisne i jednostavne. Toliko ukusne da ćete zaboraviti na original.

Kada kuća zamiriše na prženice, odmah se vraćamo u detinjstvo. Dobra vest je da taj osećaj ne mora da nestane tokom posta – posne prženice donose isti miris, istu hrskavost i toplinu, ali u zdravijoj verziji.

Prženice su jedno od onih jela koje svi povezujemo sa toplinom doma. Najčešće ih pamtimo iz detinjstva, kada su se spremale brzo, uz šolju jogurta ili čaja. Ali šta kada dođe vreme posta ili kada želite da smanjite unos jaja? Dobra vest je da posne prženice bez jaja nisu kompromis – one su pun pogodak.

Osnova recepta je jednostavna:

hleb, biljno mleko (sojino, ovseno ili bademovo), malo brašna i začini. Hleb se umače u smesu, zatim peče na tiganju dok ne postane zlatan i hrskav. Rezultat? Prženice koje mirišu, krckaju i tope se u ustima.

Za dodatnu aromu možete dodati prstohvat kurkume (za boju), malo belog luka u prahu ili čak kašičicu kvasca u prahu koji daje puniji ukus. Ako volite slatke prženice, pospite ih cimetom i šećerom u prahu – dobićete desert koji se sprema za 10 minuta.

Ono što čini ovaj recept posebnim jeste njegova prilagodljivost. Možete koristiti bilo koji hleb – stari, integralni, baget ili tost. Posne prženice su i odličan način da iskoristite hleb koji bi inače završio u kanti.

Uz njih možete poslužiti posni ajvar, humus, tahini ili džem. Tako dobijate doručak ili večeru koja je i praktična i nutritivno bogata.

Kako da vaše prženice budu savršene:

Koristite stariji hleb – bolje upija smesu.

Dodajte malo brašna u biljno mleko – daje gustinu i hrskavost.

Za slanu verziju: začinite origano, biber ili beli luk u prahu.

Za slatku verziju: dodajte vanilu, cimet ili kokosovo mleko.

Ako želite manje masnoće – pecite u rerni na papiru za pečenje.

Hrskava radost na vašem stolu

Posne prženice nisu kompromis, već dokaz da tradicija može da se prilagodi zdravijem i savremenom načinu života.

Probajte ih već danas – možda baš one postanu vaš novi omiljeni doručak.

