Posni kroasani za samo 250 dinara: Recept za vazdušasto i hrskavo pecivo na koje miriše ceo stan

Ne postoji lakše i jeftinije! Posni kroasani za samo 250 dinara – savršeno vazdušasto i hrskavo pecivo koje se lista kao knjiga.

Uz minimalan trud dobijate najlepše pecivo! Ovi posni kroasani su univerzalni – punite ih dinstanim šampinjonima, tunjevinom, ajvarom…

Ukoliko ste ljubitelj testa koje se razlistava kao knjiga, univerzalni kroasani postaće nezaobilazni deo vaše trpeze. Praktični su u danima posta – možete ih praviti bez ikakvog nadeva, ali i sa ajvarom, dinstanim šampinjonima, tunjevinom…

Ako ne postite, možete preko njih narendati kačkavalj i/ili napraviti nadev od sira i šunke. U slatkoj mrsnoj varijanti izvanredni su sa čokoladnim kremom.

Sastojci:

500 ml vode

1 kašika šećera

1 kašika soli

40 gr svežeg ili 10 gr suvog kvasca

100 ml ulja

1 kg mekog brašna

250 gr posnog margarina

Priprema:

U toplu vodu sipajte suvi ili sveži kvasac, šećer i malo brašna, pa ostavite da nadođe. Zatim dodajte pola kilograma brašna, so i ulje (ostavite dve kašike ulja za premazivanje).

Dobro izmesite testo, dodajući ostatak brašna. Testo premažite uljem i ostavite sat vremena da uskisne. Kad testo naraste, blago ga premesite i oblikujte u veliku kiflu. Podelite ga na pola, pa opet svaki deo na pola dok ne dobijete 16 jednakih komadića testa.

Od svakog komadića testa napravite lopticu, pa svaku lopticu razvijte oklagijom. Na svaki krug testa narendajte po malo margarina, pa ga preklopite drugim krugom testa, malo stisnite i opet narendajte margarin. Tako utrošite sve loptice od testa, premazujući iz između narendanim margarinom, da se testo lepo i bogato razlista kad bude ispečeno.

Naslagano testo pritisnite rukama od sredine ka ivicama, okrenite ga, pa ponovite postupak još nekoliko puta. Potom ga razvucite oklagijom i secite u obliku trouglova. Svaki trougao zamotajte u kiflicu i ređajte u podmazan pleh.

Kroasane premažite ostatkom otopljenog margarina, i po želji pospite morskom solju, susamom, kimom, lanom…

Testo nije slano, pa zato kroasane možete da punite pekmezom i da ih, kad se ispeku, uvaljate u prah-šećer.

U slanoj varijanti možete da ih punite ajvarom, dinstanim šampinjonima, tunjevinom… Ali, i prazni kroasani su prelepi – ukusni i vazdušasti.

Kad kroasane premažete margarinom, uključite rernu na 200 stepeni. Dok se rerna zagreje, ostavite kroasane još malo da narastu, pa ih pecite dok ne porumene.

Prijatno!

