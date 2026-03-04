Posni uštipci od tikvica posle kojih je svako polizao prste – prave se lako, a nema boljih

Posni ustipci od tikvica su lagani, mirisni i jednostavni za pripremu. Saznajte kako da od tikvice napravite savršene hrskave zalogaje.

Posni ustipci od tikvica posle kojih je svako polizao prste – prave se lako, a nema boljih.

Ako tražite brz, ukusan i lagan obrok bez mesa i jaja, posni ustipci od tikvica su pravo rešenje. Ovi mirisni zalogaji osvajaju na prvi griz, a priprema je toliko jednostavna da će uspeti i početnicima u kuhinji.

Tikvica daje sočnost i mekoću, dok začini podižu ukus na viši nivo.

Ono što ove ustipke izdvaja jeste njihova tekstura – spolja blago hrskavi, a iznutra mekani i puni ukusa. Tikvica je glavna zvezda recepta jer upravo ona daje prirodnu svežinu i laganu strukturu testu. Osim toga, tikvica je bogata vlaknima i vodom, pa je obrok koji je lak za varenje i idealan za večeru.

Sastojci:

2 srednje tikvice

1 čaša brašna

1 kašičica praška za pecivo

So i biber po ukusu

Beli luk u prahu ili sitno seckan

Malo seckanog peršuna

Voda po potrebi

Ulje za prženje

Priprema:

Tikvica se narenda i blago posoli, pa ostavi desetak minuta da pusti vodu. Nakon toga je potrebno dobro je ocediti – to je ključ da ustipci ne budu gnjecavi. U posudi pomešajte oceđenu tikvicu sa brašnom, praškom za pecivo i začinima, pa dodajte malo vode dok ne dobijete gustu smesu.

Kašikom spuštajte smesu u zagrejano ulje i pržite dok ne dobiju zlatnu boju. Posni ustipci od tikvica peku se brzo, svega nekoliko minuta sa svake strane. Kada ih izvadite na papirni ubrus, biće savršeno hrskavi i mirisni.

Ovi ustipci mogu se služiti uz biljni jogurt, salatu ili kao prilog. Odlični su i hladni, pa su praktični za poneti.

Ako volite lagane, domaće recepte koji se brzo spremaju, tikvica je namirnica koju ćete uvek želeti da imate pri ruci. Sa samo nekoliko sastojaka dobijate obrok koji miriše na domaću kuhinju i koji će nestati sa stola za tren.

(zdravlje.kurir.rs)

