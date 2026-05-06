Posno predjelo, 3 posna rolata od jedne smese, idealno za slavsku trpezu

Idealno rešenje za posnu trpezu za Đurđevdan. Ove godine slava pada u sredu, pa se posno obeležava. Posno predjelo možete veoma lako i brzo napraviti, i to čak tri posna rolata od jedne smese
Đurđevdan ove godine pada u sredu, te bi prema crkvenim pravilima trebalo obeležiti posnom trpezom. Postoje jednostavna i praktična rešenja za predjela od posnih namirnica, a koja se veoma lako prave.
Donosimo vam recept za čak 3 rolata od jedne smese za posno predjelo. Prave se od krekera i kuvanog krompira a dodaci mogu biti razni tako da se dobiju različiti ukusi i boje.
Sastojci – za osnovnu smesu:
- 1,200 g krompira
- 400 g krekera
- 250 g posnog majoneza
- so
- 3 čena belog luka
Krompir ogulite i skuvajte sa belim lukom. Vodu ostavite jer u njoj možete odmah skuvati šećerac (5 minuta) i kada i njega izvadite iz vode u istoj skuvajte i spanać (5 minuta).
Beli luk izvadite jer nam je poslužio samo za blagu aromu.
Vreo krompir izgnječite kao za pire i ostavite da se smlači. Dodajte mlevene krekere, majonez i sve rukom dobro sjedinite. Dobije se oko 1,500 g testa, tako da za svaki rolat je potrebno oko 500 g.
Ostali sastojci mogu biti po vašem ukusu. Evo nekih kombinacija.
1. rolat
- 1 kašičica kurkume (za testo)
- 50 g spanaća
- 100 g posnog majoneza
- so po ukusu
Testo izmesite sa kurkumom.
Između dva pek papira razvaljajte oklagijom, sklonite gornji papir pa premažite iseckanim spanaćem u koji ste umešali majonez i malko posolili.
Umotajte uz pomoć papira i ostavite do sutradan.
2. rolat
- 1 kašika origana(za testo)
- 3 kašike kečapa
- 180 g tunjevine
Testo umesite sa origanom i kao i predhodni razvucite oklagijom.
Izmešajte tunjevinu i kečap pa premažite i urolajte. Ostavite da se hladi.
3. rolat
- 3 kašike ajvara (za testo)
- 200 g kukuruza šećerca
- 100 g majoneza
Testo umesite sa ajvarom, razvucite.
Izmešajte majonez i kuvani kukuruz, premažite, urolajte pa na hlađenje.
Rolate isecite i poslužite.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com