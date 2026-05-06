Posno predjelo, 3 posna rolata od jedne smese, idealno za slavsku trpezu

Posna slava, posna trpeza i posno predjelo. Ova smesa može da omogući da napravite čak tri posna rolata za slavsku trpezu.

Idealno rešenje za posnu trpezu za Đurđevdan. Ove godine slava pada u sredu, pa se posno obeležava. Posno predjelo možete veoma lako i brzo napraviti, i to čak tri posna rolata od jedne smese

Đurđevdan ove godine pada u sredu, te bi prema crkvenim pravilima trebalo obeležiti posnom trpezom. Postoje jednostavna i praktična rešenja za predjela od posnih namirnica, a koja se veoma lako prave.

Donosimo vam recept za čak 3 rolata od jedne smese za posno predjelo. Prave se od krekera i kuvanog krompira a dodaci mogu biti razni tako da se dobiju različiti ukusi i boje.

Sastojci – za osnovnu smesu:

1,200 g krompira

400 g krekera

250 g posnog majoneza

so

3 čena belog luka

Krompir ogulite i skuvajte sa belim lukom. Vodu ostavite jer u njoj možete odmah skuvati šećerac (5 minuta) i kada i njega izvadite iz vode u istoj skuvajte i spanać (5 minuta).

Beli luk izvadite jer nam je poslužio samo za blagu aromu.

Vreo krompir izgnječite kao za pire i ostavite da se smlači. Dodajte mlevene krekere, majonez i sve rukom dobro sjedinite. Dobije se oko 1,500 g testa, tako da za svaki rolat je potrebno oko 500 g.

Ostali sastojci mogu biti po vašem ukusu. Evo nekih kombinacija.

1. rolat

1 kašičica kurkume (za testo)

50 g spanaća

100 g posnog majoneza

so po ukusu

Testo izmesite sa kurkumom.

Između dva pek papira razvaljajte oklagijom, sklonite gornji papir pa premažite iseckanim spanaćem u koji ste umešali majonez i malko posolili.

Umotajte uz pomoć papira i ostavite do sutradan.

2. rolat

1 kašika origana(za testo)

3 kašike kečapa

180 g tunjevine

Testo umesite sa origanom i kao i predhodni razvucite oklagijom.

Izmešajte tunjevinu i kečap pa premažite i urolajte. Ostavite da se hladi.

3. rolat

3 kašike ajvara (za testo)

200 g kukuruza šećerca

100 g majoneza

Testo umesite sa ajvarom, razvucite.

Izmešajte majonez i kuvani kukuruz, premažite, urolajte pa na hlađenje.

Rolate isecite i poslužite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com