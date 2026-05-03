Pospite džigericu ovom namirnicom pre prženja: Neće se stvrdnuti i biće ukusnija nego ikad

Trik zlata vredan! Pospite džigericu jednim prstohvatom ovog sastojka pre prženja i dobićete sočno meso bez gorčine.

Ako vam se džigerica uvek stvrdne u tiganju i ostavi gorak trag u ustima, postoji jednostavan kuvarski trik koji menja sve. Pospite džigericu malom količinom šećera pre nego što je bacite na vrelu mast i dobićete potpuno drugačiji rezultat. Zvuči kao greška, ali iskusne kuvarice ovaj potez koriste godinama.

Zašto baš šećer popravlja ukus džigerice

Dodavanje šećera mesu deluje kao recept za propast jela. U praksi se ispostavlja suprotno. Na ovaj trik se kune ruska kuvarica Julija Arhipova, koja tvrdi da jedan prstohvat menja celokupan doživljaj jela.

Postupak je toliko prost da ga svako može ponoviti.

Pre nego što stavite meso u zagrejan tiganj, samo ga lagano pospite kristalnim šećerom. Bez marinada, bez dugog čekanja, bez komplikovanih priprema.

Kako trik za džigericu utiče na teksturu

Prvi efekat osetićete čim zagrizete prvi zalogaj. Meso ostaje mekano i sočno, a ne pretvara se u gumu kakvu mnogi pamte iz detinjstva. Šećer pomaže da vlakna ostanu nežna tokom termičke obrade.

Ako volite dodatnu sočnost, isprobajte i staru caku sa kiselom vodom. Potopite džigericu u vodu sa malo sirćeta pre prženja.

Kombinacija ova dva postupka daje rezultat koji bi i najveći gurmani pohvalili.

Najčešće greške pri prženju džigerice

Mnogi ljudi pokvare jelo i pre nego što počnu. Evo šta najčešće ide naopako u domaćim kuhinjama:

Soljenje pre prženja izvlači sokove i meso postaje suvo

Predug boravak u tiganju pretvara džigericu u gumu

Brašno se nanosi na mokro meso pa se zalepi za dno

Tiganj nije dovoljno vreo kada meso uđe unutra

Prevrtanje više puta umesto jednom sa svake strane

Pravilo je jednostavno. So idi na kraj, nikako na početak. Tako džigerica zadržava unutrašnju vlagu i dobija lepu koricu spolja.

Koliko šećera staviti i kada

Mera je ključna. Jedan prstohvat po porciji sasvim je dovoljan. Više od toga rizikuje da jelo dobije neželjenu slatkoću koja ne ide uz meso.

Šećer treba pospite džigericu neposredno pre nego što je spustite u tiganj. Ne ostavljajte je da stoji posuta, jer šećer počinje da izvlači tečnost. Tiganj mora biti dobro zagrejan, sa puterom ili kombinacijom putera i ulja.

Pržite kratko, oko dva minuta sa svake strane. Džigerica je gotova kada spolja dobije zlatnu boju, a unutra ostane lagano rozikasta. Prepečena postaje tvrda i suva, bez obzira na sve trikove.

Da li se šećer koristi i za pileću džigericu

Da, trik radi i sa pilećom i sa junećom džigericom. Količina šećera ostaje ista, samo se vreme prženja skraćuje na minut do dva.

Može li med da zameni šećer

Med daje izraženiji ukus i lakše zagori. Bolje je ostati pri kristalnom šećeru za neutralan rezultat i ravnomernu karamelizaciju.

