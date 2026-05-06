Pospite džigericu pre prženja sa ovim sastojkom – bude neporedivo lepša, mekša a i bez gorčine

Mekana pržena džigerica! Primenite ovaj jednostavan kulinarski trik i zaboravite na tvrdu teksturu punu neprijatne gorčine.

Zaboravite više na onaj osećaj koji podseća na žvakanje đona od stare cipele. Mekana pržena džigerica zvuči kao nedostižan stvar mnogima. Da li ste ikada pred porodicu izneli jelo koje je žilavo, tvrdo i prepuno onog teškog, prepoznatljivog metalnog ukusa? Većina ljudi digne ruke od pripreme jer jednostavno ne znaju osnovna pravila obrade. Ipak, rešenje se nalazi u vašem kuhinjskom ormariću i košta svega pregršt dinara. Nema potrebe za komplikovanim marinadama niti satima čekanja.

Zašto džigerica postaje žilava prilikom prženja?

Meso postaje žilavo i tvrdo zbog predugog izlaganja visokoj temperaturi koja isušuje prirodne sokove. Da biste to sprečili, isecite je na tanje komade, pržite vrlo kratko sa obe strane i obavezno je posolite tek kada je potpuno gotova.

Priprema mekane džigerice uz pomoć sode bikarbone

Pre nego što uopšte uključite ringlu i zagrejete tiganj, isecite komade mesa na ujednačenu debljinu. Sada na scenu stupa soda bikarbona. Uzmite mali prstohvat ovog moćnog belog praha i blago pospite svaki pojedinačni komad. Ostavite meso da odstoji na sobnoj temperaturi maksimalno petnaest do dvadeset minuta. Ovaj naizgled jednostavan hemijski proces menja pH vrednost površine mesa na potpuno prirodan način. Vlakna se brzo opuštaju, a onaj oštar, opori ukus koji mnogi ne podnose nestaje bez traga. Upravo zbog ovog trika, džigerica bez gorčine redovno dominira na meniju iskusnih šefova kuhinje. Pre samog bacanja na ulje, obavezno temeljno isperite komade pod mlazom hladne vode i dobro ih osušite papirnim ubrusom. Voda u zagrejanom tiganju dovodi do opasnog prskanja i bespotrebnog kuvanja umesto onog pravog, hrskavog pečenja.

Ukusna svinjska džigerica zahteva pravo vreme soljenja

Najveća kardinalna greška koju možete napraviti u kuhinji jeste soljenje mesa pre termičke obrade. So momentalno izvlači svu dragocenu tečnost na površinu. Zato ukusna svinjska džigerica traži začinjavanje tek kada se bezbedno nađe u vašem tanjiru. Spustite potpuno osušene komade na umereno zagrejano ulje ili kvalitetnu svinjsku mast. Pravilo pored šporeta je izuzetno prosto. Čim donje ivice promene boju u sivu, odmah okrećite. Nikada je nemojte grubo bosti viljuškom jer će svi unutrašnji sokovi momentalno iscuriti napolje. Uvek koristite kuhinjsku hvataljku ili široku spatulu. Za dodatnu aromu koja budi sva čula, pred sam kraj možete ubaciti sitno seckani beli luk i šaku svežeg peršuna. Ako volite bogatije ukuse, sočna teleća džigerica prosto obožava deblji komadić hladnog putera koji se lagano topi preko nje u onim poslednjim sekundama na vatri.

Kako se prži mekana pržena džigerica

Kratko i precizno vreme je vaš apsolutno najveći saveznik u ovom procesu. Zaboravite na dugo, beskrajno dinstanje ukoliko zaista želite savršeno hrskavu spoljašnjost a puterastu unutrašnjost. Tri do četiri minuta po jednoj strani sasvim su dovoljna za komade neke prosečne debljine. Svaka savršeno pečena jetra spolja mora imati ujednačenu tamnu koricu, dok iznutra ostaje blago ružičasta, topla i beskrajno sočna. Prepečeno i sivo meso gubi svaku nutritivnu vrednost i postaje potpuno suvo. Probajte ovaj brzi trik sa sodom već tokom sledećeg ručka i posmatrajte kako tanjiri vaših ukućana ostaju prazni u rekordnom roku.

Da li džigerica mora da stoji u mleku?

Ne mora. Iako mleko izvlači oporost, prstohvat sode bikarbone deluje znatno brže i daje mesu izuzetnu mekoću pre samog prženja na tiganju.

Koliko dugo se prži džigerica?

Za komade srednje debljine dovoljno je najviše tri do četiri minuta sa svake strane. Predugo prženje je direktan put do suvog i žilavog obroka.

Kada se stavlja so na džigericu?

Isključivo nakon prženja. Ako je posolite sirovu, so će brzo izvući svu tečnost i dobićete veoma tvrd komad mesa umesto mekanog i sočnog zalogaja.

