Postoji samo jedan način kako savršeno umotati sarmu: Šef kuhinje otkriva trik

Da li vam se sarma uvek raspadne tokom kuvanja? Šef kuhinje otkriva kako savršeno umotati sarmu, a recept za fil je uključen!

Trik nije u filu, već u listu! Slavni kuvar tvrdi da postoji samo jedan pravi način kako savršeno umotati sarmu – evo kako se to radi.

Trikova i recepata za sarmu ima verovatno onoliko koliko i domaćinstava i restorana koji pripremaju ovu zimsku poslasticu. Međutim, ništa ne počinje bez osnovnog koraka, koji mnogi smatraju i najvažnijim – pravilnog zamotavanja sarme.

Novinari sajta „Punkufer“ posetili su čuvenog šefa kuhinje kako bi otkrili tajne savršenog zamotavanja sarme. Mario Mihelj kaže da postoji samo jedan pravi način da se to uradi.

„Zima bez sarme nije prava zima“, kaže on. Po toj logici, da bi zima bila kompletna, potrebno je savladati tehniku pravilnog motanja sarme. Sve je u vežbi i dobroj pripremi.

Kako zamotati sarmu?

Na listu kupusa tvrdi deo, koji prolazi kroz sredinu, treba zaseći kako bi se lakše motao. Kada ste „stabljiku“ stanjili, možete je poprečno zarezati nekoliko puta kako bi bila savitljivija. Zatim počnite sa zamotavanjem. List dobro zategnite, stavite odgovarajuću količinu fila, preklopite krajeve i čvrsto zarolajte. Važno je da sarma bude dobro pritisnuta kako bi smesa ispunila sve delove lista i kako se ne bi raspala tokom kuvanja.

Takođe, bez dobrog fila nema ni dobre sarme! Evo predloga za dobar fil za sarmu.

Sastojci:

2 manje ili 1 veća glavica kiselog kupusa

2 šoljice pirinča

500 g mešanog mlevenog mesa

malo suvih rebara

malo suve slanine

2 srednje glavice crnog luka

ulje

1 jaje

so

biber

vegeta

aleva paprika

Priprema:

Odvojite listove kupusa i držite ih u vodi oko 10 minuta, a zatim skinite zadebljanja sa listova. Na ulju propržite sitno iseckan crni luk, dodajte malo iseckane slanine, a zatim mleveno meso. Pri kraju dodajte pirinač, malo soli, vegete, mlevenog bibera i aleve paprike.

Kada se smesa ohladi, umutite jaje i sve dobro izmešajte. Listove kupusa punite tim nadevom i uvijajte sarme. U veliku duboku šerpu sipajte ulje i stavite listove kupusa da pokriju dno, pa ređajte sarme u krug tako da u sredini suda ostane manji prazan prostor.

Između sarmi stavljajte rebra i slaninu. Nalijte vodom, ali da sarme ne budu potpuno u njoj, i pokrijte listovima kupusa. Stavite na sarme manji poklopac (uži od šerpe), pa veći poklopac na šerpu i kuvajte da provri. Nastavite da kuvate na umerenoj temperaturi dok tečnost upola ne uvri i listovi kupusa ne budu meki. Pri kraju kuvanja napravite zapršku od ulja, jedne ravne kašike brašna i malo aleve paprike. Time prelijte sarmu i još malo kuvajte.

Sarma – više od jela: Šta ovaj specijalitet krije o našoj tradiciji?

Sarma nije samo jelo, već je simbol zime, praznika i okupljanja. Iako je tehnika umotati sarmu ista, postoje zanimljive regionalne varijacije:

U nekim delovima Dalmacije, sarme su znatno manje i koriste se mekši listovi kupusa. U drugim krajevima Balkana, fil se ponekad obogaćuje dimljenim kobasicama umesto rebrima.

Ime potiče od turske reči „sarmak“, što znači „umotati“ ili „uviti“, direktno se odnoseći na tehniku motanja koju je šef Mihelj otkrio.

Sarma je često glavno jelo na slavama i tokom Božića, jer zahteva vreme, što simbolizuje posvećenost domu i tradiciji. Smatra se „jakim“ jelom koje obezbeđuje snagu tokom hladnih dana.

Sarma je mnogo više od jela; to je temelj zimske tradicije. Ključ savršenstva leži, kako kaže šef Mihelj, u pravilnom motanju lista – zarezivanje žile i čvrsto uvijanje. Savladajte ovu tehniku i vaša će sarma biti ne samo ukusna, već i savršeno čvrsta, baš onakva kakvu tradicija nalaže.

Ne odlažite! Pripremite kupus, isprobajte novu tehniku motanja i neka vaša zimska gozba bude upamćena!

(n1/Krstarica)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com