Jagode nikako ne perite samo vodom: Ova smesa od 20 dinara jedina izvlači svu hemiju i nečistoće

Pranje jagoda samo vodom ne uklanja pesticide i prašinu iz pora ploda. Probajte smesu od 20 dinara i osetite razliku odmah.

Obično pranje jagoda pod mlazom vode nije dovoljno jer ona samo sklizne preko površine.

U sitnim porama ploda ostaju zemlja i hemija koje se ne vide golim okom, a koje običnim ispiranjem nećete ukloniti.

Zato vam je potreban trik od 20 dinara koji dubinski čisti voće i izvlači apsolutno sve nečistoće pre jela.

Zašto pranje jagoda samo vodom nije dovoljno

Svaka jagoda ima hiljade sitnih udubljenja koja su pravi magnet za nečistoće.

U njima se kriju zemlja, paučina i ostaci hemije koje običan mlaz vode jednostavno ne može da dohvati.

Voda samo sklizne preko površine, dok sve ono štetno ostaje zaglavljeno duboko u porama ploda.

Da biste izvukli te skrivene nečistoće, potreban vam je rastvor koji „otključava“ pore i ispira voće iznutra.

Smesa od 20 dinara koja menja sve

Reč je o običnoj sodi bikarboni koju već imate u kuhinji.

Jedna kašičica na litar vode dovoljna je da „izvuče“ sve nečistoće i ostatke pesticida iz plodova.

Sve što treba da uradite je da potopite voće i sačekate deset minuta da prljavština ispliva.

Kada na dnu činije vidite sive i braon tragove, shvatićete šta ste do sada zapravo jeli.

Korak po korak: priprema jagoda na pravi način

Sipajte hladnu vodu u veću činiju i dodajte kašičicu sode bikarbone.

Promešajte i ubacite jagode sa peteljkom (peteljku NE skidajte pre pranja).

Ostavite da odstoje 8 do 10 minuta, ne duže od toga.

Lagano protresite činiju i prebacite jagode u cediljku.

Isperite ih čistom hladnom vodom i prosušite papirnim ubrusom.

Da li je sirće bolje za čišćenje jagoda

Sirće je jaka alternativa, ali agresivnije menja ukus. Jedan deo jabukovog sirćeta na tri dela vode uklanja bakterije i kalup spora, a koristi se kada planirate da jagode čuvate duže.

Mana je što omekšava plod ako stoji preko pet minuta. Soda je blaža i ne ostavlja miris.

Najčešće greške kod ispiranja jagoda

Ljudi prave nekoliko grešaka koje uništavaju i ukus i strukturu ploda. Evo šta NE treba da radite:

Ne skidajte peteljku pre pranja jer voda ulazi u plod i razvodnjava ga.

Ne perite jagode toplom vodom, jer otvara pore i ubrzava kvarenje.

Ne držite ih u rastvoru duže od deset minuta.

Ne perite ih unapred ako ih ne jedete istog dana.

Prema podacima neprofitne organizacije Environmental Working Group o ostacima pesticida na jagodama, ovo voće već godinama drži vrh liste najtretiranijih plodova.

To ne znači da treba da ih izbegavate, već da ih perete pametnije.

Kako čuvati oprane jagode da ne propadnu

Dobro osušene jagode složite u staklenu posudu obloženu papirnim ubrusom.

Poklopite, ali ne zatvarajte hermetički, jer im treba malo vazduha.

Ovako čuvane traju do pet dana, dok one oprane unapred i mokre propadaju za 24 sata.

Ključ je u sušenju, ne u temperaturi frižidera.

Da li se jagode peru pre ili posle vađenja peteljke?

Uvek pre. Ako prvo skinete peteljku, voda i rastvor ulaze u plod, jagoda postaje vodnjikava i gubi aromu.

Koliko dugo jagode mogu da stoje u sodi bikarboni?

Najviše deset minuta. Duže potapanje omekšava koru i menja ukus, a efekat čišćenja ne postaje bolji.

Da li deca smeju da jedu jagode oprane sodom?

Da, ako ih posle dobro isperete čistom vodom. Soda bikarbona je bezbedna i koristi se u kuhinji decenijama.

