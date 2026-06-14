Pranje spanaća pod mlazom vode nije dovoljno: ovaj korak preskaču gotovo svi, a baš on ispira pesticide i čuva vaše zdravlje

Pranje spanaća tražite da uradite na brzinu, a baš tu greši većina. Naučite tačan redosled koraka i jedite ga bez brige.

Pranje spanaća pod mlazom vode i bacanje u činiju, to je sve? Upravo zbog te žurbe završi vam na tanjiru i zemlja i tragovi pesticida. Spanać se često jede sirov, a njegovi nabrani listovi skupljaju nečistoću kao malo koje povrće. Postoji jedan korak koji skoro svi preskoče, a baš on odvaja čist spanać od onog koji vas može poslati na bolovanje.

Da li je pranje spanaća zaista neophodno

Odgovor je kratak: da, uvek. Spanać je pun hranljivih materija, što ga čini idealnim tlom za razvoj bakterija. To nije samo pitanje higijene, već i bezbednosti. Listovi nose zemlju, prašinu i ostatke prskanja sa njive.

Spanać spada u povrće sa najvećim brojem tragova pesticida, pa ga ribanje pod vodom samo delimično očisti. Pranje smanjuje prljavštinu i rizik od trovanja hranom. Posebno je važno kada ga jedete sirovog u salati.

Kako oprati spanać korak po korak

Tajna nije u jačini mlaza, već u potapanju. Evo redosleda koji daje rezultat:

Stavite cediljku u veliku posudu i napunite je hladnom vodom

Potopite listove i nežno ih promešajte rukama da otpadnu veći komadi prljavštine

Izvadite cediljku, prospite prljavu vodu i isperite svaki list pojedinačno pod mlazom

Osušite listove papirnim ubrusom i odsecite stabljike

Stiven Mandrakija iz Kulinarskog instituta u Njujorku upozorava na jednu grešku. Ne perite spanać pregrubo, jer ćete zgnječiti i oštetiti listove. Kada se list ošteti, bakterije lakše stignu do hranljivih materija unutar njega.

Bebi spanać i centrifuga za salatu

Postupak je gotovo isti. Potopite listove u hladnu vodu, promešajte, procedite i isperite. Za sušenje najbolje radi centrifuga za salatu. Stavite bebi spanać unutra i okrećite dok ne postane suv. Tako čuvate i teksturu i svežinu.

Greška koju pravi pola kuhinje: kada oprati spanać

Ovo je deo koji menja sve. Operite spanać tek neposredno pre upotrebe, nikako ranije. Prerano pranje ostavlja višak vlage, a vlaga podstiče rast bakterija i plesni. Rozmari Traut, profesorka nauke o hrani na Univerzitetu Dreksel, objašnjava da neosušen spanać brže propada.

Ako baš morate da ga operete unapred, osušite ga do kraja. Pre pranja pregledajte svaki list. Bacite sve uvele, sluzave i nagnječene komade. Oštećeni listovi su otvorena vrata za bakterije, naročito ako spanać stoji na sobnoj temperaturi.

I jedna sitnica koju mnogi zaobiđu. Operite ruke pre nego što dodirnete bilo koju namirnicu, najmanje dvadeset sekundi, sapunom i toplom vodom. Time sprečavate da bakterije sa ruku završe na povrću. Čišćenje spanaća počinje od vaših ruku, a ne od listova.

Da li spanać treba prati i ako piše da je već opran

Stručnjaci savetuju da ga svejedno isperete. Dodatno pranje pod hladnom vodom smanjuje rizik i ne oduzima više od minut.

Može li centrifuga za salatu oštetiti spanać

Ne ako okrećete nežno. Bebi spanać podnosi blago centrifugiranje, dok krupnije listove sušite papirnim ubrusom.

Koliko dugo spanać ostaje svež posle pranja

Ako je dobro osušen i u zatvorenoj posudi, traje dva do tri dana. Vlažan spanać omekša već prvog dana.

A vi, perete li spanać pre kuvanja ili samo onaj koji ide u salatu? Napišite u komentarima koju grešku ste do sada pravili.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com