Prašak za pecivo ili soda bikarbona: Kada se šta koristi i zašto ih ponekad treba kombinovati

Pečenje torte ponekad može da izgleda kao naučna avantura – ​​posebno kada dođete do dela recepta sa praškom za pecivo i sodom bikarbonom.

Oba sastojka dižu testo, ali funkcionišu na različite načine i u različitim situacijama. Često su ključni za uspeh vašeg biskvita, mafina ili kolačića.

Prašak za pecivo – za keks i brze kolače

Prašak za pecivo ćete najčešće naći u receptima za klasične biskvit, mafine, kuglofe i kolače od jogurta. Tu mislimo na popularne torte sa višnjama ili mramornim kolačima. Već sadrži i kiselinu i bazu, tako da mu nije potreban dodatni kiseli sastojak iz recepta. Prašak za pecivo daje kolačima laganu, prozračnu teksturu i neutralan ukus. To ga čini idealnim za one koji vole jednostavne, mekane deserte koji se brzo pripremaju i još brže nestaju sa tanjira.

Soda bikarbona – za kolače sa jogurtom, medom, voćem i kakaom

Soda bikarbona je pravi izbor kada već imate kiseli sastojak u svom receptu, kao što su jogurt, pavlaka, limunov sok, med, kakao ili voće. U ovoj kombinaciji, soda bikarbona reaguje sa kiselinom i oslobađa mehuriće koji čine testo lakšim i mekšim. Neizostavan je u medenjacima, hlebu od banane, američkim palačinkama. Ako nema dovoljno kiseline, kolač može imati neprijatan, sapunast ukus. Zato je važno da se pridržavate recepta.

Izaberite prašak za pecivo za kekse i kolače bez kiselina. Sodu bikarbonu za recepte sa jogurtom, medom, kakaom ili voćem i koristite oboje kada želite pun volumen i zadržati svežinu ukusa.

A kada koristiti oboje?

Neki recepti, kao što su sočni muffini sa limunovim jogurtom ili hleb od banane, takođe zahtevaju prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Zašto? Kiselina iz jogurta ili limuna aktivira sodu bikarbonu i daje joj dodatnu snagu. Prašak za pecivo osigurava da je testo dovoljno prozračno čak i ako nema dovoljno kiseline da reaguje sa sodom. Na ovaj način kolač dobija savršenu teksturu i zadržava svežinu ukusa.

Ako volite da eksperimentišete, pokušajte da u klasične mafine ili palačinke dodate prstohvat sode bikarbone uz prašak za pecivo – rezultat će biti još pahuljastiji i sočniji zalogaji.

