Prava ruska salata za Ruse je ova, ni nalik onoj koju mi pravimo! Mnogo zdravija i ukusnija

Prava ruska salata za Ruse je ova salata. Nije ni nalik onoj koju prave naše domaćice. Posna je i idealna za ove dane.
Rusi tradicionalnu salata vinjegret često u šali zovu „najruskijom salatom na svetu„, veoma je popularna širom zemlje, ali i širom bivšeg Sovjetskog saveza, a jede se tokom cele godine, ali posebno zimi, te u rano proleće i tokom posta. Za njih je ovo prava ruska salata.
Veoma je osvežavajuća, neverovatno bogata ukusima, a recept će oduševiti sve one koji vole nešto laganiju hranu i obroke bez mesa.
Prava ruska salata – sastojci
- 2 veće cvekle (oko 300 grama)
- 4-5 srednjih krompira
- 2 srednje šargarepe
- 5-6 kiselih krastavčića
- 1 šolja graška iz konzerve
- 1 manji crveni luk (ili crni)
- 5-6 kašika biljnog ulja
- ¼-½ kašičice soli
- kašika belog sirćeta (po želji)
- prstohvat bibera (po želji)
Priprema
Skuvati krompir, šargarepu, cveklu. Sve iseckati na sitne komade, dodati ostale sastojke, takođe sitno iseckane, začiniti uljem, sirćetom, solju i biberom po želji i lagano promešati.
Rusi takođe vrlo često u ovu salatu stavljaju i kiseli kupus. Možete ga staviti umesto krastavaca ili zajedno sa njima. Ako stavljate i krastavce i kupus, neka oba sastojka budu u istoj razmeri, a ako stavljate samo kupus izdvojite oko 300 grama i sitno ga iseckajte.
Saveti
- Umesto graška možete koristiti i pasulj iz konzerve.
- Možete dodati svež zeleniš, to će salati dati poseban šmek, to može da bude peršun, kapar ili mladi luk.
- Ako ne volite previše kisele salate nemojte dodavati sirće, ono će dodatno zakiseliti čitav specijalitet.
- Cveklu kuvajte odvojeno od drugog povrća, jer se kuva duže od krompira i šargarepe, a može i da pusti boju i zaprlja vodu. Krompir će biti gotov od 20 do 30 minuta nakon što voda proključa, šargarepa za 30 do 40 minuta, a cvekli je potrebno najmanje sat vremena. Ovo može da potraje manje ili više, u zavisnosti od veličine povrća. Sve kuvajte oprano, ali sa korom, a koru ogulite tek nakon što se povrće skuva.
Vinjegret salatu je najbolje ostaviti da odstoji nekoliko sati u frižideru, tako će postati još aromatičnija i ukusnija.
