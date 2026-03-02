Prava ruska salata za Ruse je ova, ni nalik onoj koju mi pravimo! Mnogo zdravija i ukusnija

Prava ruska salata za Ruse je ova salata. Nije ni nalik onoj koju prave naše domaćice. Posna je i idealna za ove dane.

Rusi tradicionalnu salata vinjegret često u šali zovu „najruskijom salatom na svetu„, veoma je popularna širom zemlje, ali i širom bivšeg Sovjetskog saveza, a jede se tokom cele godine, ali posebno zimi, te u rano proleće i tokom posta. Za njih je ovo prava ruska salata.

Veoma je osvežavajuća, neverovatno bogata ukusima, a recept će oduševiti sve one koji vole nešto laganiju hranu i obroke bez mesa.

Prava ruska salata – sastojci

  • 2 veće cvekle (oko 300 grama)
  • 4-5 srednjih krompira
  • 2 srednje šargarepe
  • 5-6 kiselih krastavčića
  • 1 šolja graška iz konzerve
  • 1 manji crveni luk (ili crni)
  • 5-6 kašika biljnog ulja
  • ¼-½ kašičice soli
  • kašika belog sirćeta (po želji)
  • prstohvat bibera (po želji)

Priprema

Skuvati krompir, šargarepu, cveklu. Sve iseckati na sitne komade, dodati ostale sastojke, takođe sitno iseckane, začiniti uljem, sirćetom, solju i biberom po želji i lagano promešati.

Rusi takođe vrlo često u ovu salatu stavljaju i kiseli kupus. Možete ga staviti umesto krastavaca ili zajedno sa njima. Ako stavljate i krastavce i kupus, neka oba sastojka budu u istoj razmeri, a ako stavljate samo kupus izdvojite oko 300 grama i sitno ga iseckajte.

Saveti

  • Umesto graška možete koristiti i pasulj iz konzerve.
  • Možete dodati svež zeleniš, to će salati dati poseban šmek, to može da bude peršun, kapar ili mladi luk.
  • Ako ne volite previše kisele salate nemojte dodavati sirće, ono će dodatno zakiseliti čitav specijalitet.
  • Cveklu kuvajte odvojeno od drugog povrća, jer se kuva duže od krompira i šargarepe, a može i da pusti boju i zaprlja vodu. Krompir će biti gotov od 20 do 30 minuta nakon što voda proključa, šargarepa za 30 do 40 minuta, a cvekli je potrebno najmanje sat vremena. Ovo može da potraje manje ili više, u zavisnosti od veličine povrća. Sve kuvajte oprano, ali sa korom, a koru ogulite tek nakon što se povrće skuva.

Vinjegret salatu je najbolje ostaviti da odstoji nekoliko sati u frižideru, tako će postati još aromatičnija i ukusnija.

