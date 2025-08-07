Prava srpska proja se pravi samo po ovom receptu: Sve sastojke već imate, isprobajte je već danas

Proja je klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Ovaj recept je baš onaj koji svaka domaćica treba da zna – sa sastojcima koje imate kod kuće i pripremom koja ne oduzima mnogo vremena.

Svojim ukusom oduševiće sve ukućane, ne oklevajte da je isprobate još danas.

Priprema:

600 grama sveže mlevenog, prosejanog kukuruznog brašna staviti u posudu za mešanje. Brašno posoliti i dodati 180 grama maslaca, 5 jaja i 1 kafenu šolju kravljeg mleka.

Sve zajedno mešati 10 minuta, a tada dodati još mleka, da masa postane ređa.

Okrugao pleh namazati maslacem, masu usuti u pleh i peći na umerenoj vatri.

Kad proja počne da rumeni, uzeti nož, umakati ga u rastopljeni puter i nedopečenu proju iseći u male kvadrate.

Sad je ponovo staviti u rernu i peći dok sasvim ne porumeni.

Služiti jelo uz podvarak, sarmu ili kiseli kupus, a može i kao predjelo.

Prijatno!

