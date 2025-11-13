Prave domaće knedle za supu: Uz ovaj trik biće savršene – ni previše tvrde, a ni gnjecave

Trik za savršene domaće knedle za supu je otkriven! Neće biti ni tvrde, a ni gnjecave, a tajna je u magičnom odnosu griza i ulja.

Trik naših baka je otkriven! Ove domaće knedle za supu su meke, prozračne i ponos svakog tanjira. Recite zbogom grudvicama!

Ove domaće knedle savršeno upotpunjuju svaku supu – lagane su, mekane i prozračne. Priprema je jednostavna, ali zahteva pažnju u odnosu između griza i tečnosti kako bi knedle bile idealne teksture: ni tvrde, ni gnjecave. Uz nekoliko trikova, svaka će ispasti savršeno!

Sastojci

Za knedle:

1 jaje

8 kašika griza

4 kašike ulja (ili 2 kašike masti)

prstohvat soli

Po želji za serviranje:

seckani peršun

malo mlevenog bibera

Priprema

1. Priprema smese

U manjoj posudi umutite jaje sa prstohvatom soli dok postane penasto.

Dodajte ulje (ili mast) i polako umešajte griz.

Mešajte dok ne dobijete glatku, gustu, ali ne previše tvrdu smesu.

2. Odmaranje smese

Ostavite pripremljenu smesu da odstoji 5–15 minuta, kako bi griz upio tečnost i nabubrio.

Smesa treba da se zgusne, ali i dalje bude meka.

Ako je previše retka – dodajte još malo griza; ako se kasnije knedle raspadaju, takođe dodajte još griza.

3. Kuvanje knedli

U dubljem loncu zagrejte supu do laganog ključanja – ne sme da vri previše jako.

Kašičicu umočite u supu da se smesa ne lepi, zatim njome vadite male porcije smese i pažljivo ih spuštajte u ključalu supu.

Kuvajte 5–10 minuta, dok knedle ne isplivaju na površinu i ne omekšaju.

Nakon toga, ugasite šporet, poklopite lonac i ostavite knedle da odstoje još nekoliko minuta – tako će postati još mekše i prozračnije.

4. Posluživanje

Knedle poslužite uz vruću supu.

Po želji pospite seckanim peršunom i malo bibera za dodatnu aromu.

Saveti:

Supa u kojoj kuvate knedle treba samo lagano da ključa – prejako vrenje može ih raspasti.

Ako želite posebno nežne knedle, koristite mast umesto ulja.

Knedle su najbolje odmah po kuvanju, ali mogu kratko stajati u supi bez gubitka teksture.

