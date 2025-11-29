Pravi kuvari valjaju ribu u ovu namirnicu, ne u brašno: Mnogo je ukusnija i ne upija ni kap ulja

Ovo je sastojak u koji treba uvaljati ribu da bude mnogo lepša i ukusnija, a ne upija ni ulje. Pravi kuvari koriste gustin umesto brašna.
Iako kaloričnija, riba je najlepša pohovana. A kako pohovanje može da bude pipav posao, imamo neke trikove i da tu sebi olakšate posao.
Naime, ovaj trik će vam pomoći da riba bude još hrskavija i ukusnija. Plus neće upiti ulje.
U pitanju je sastojak kojim ćete zameniti brašno, a koji većina ima u svojoj kuhinji – gustin.
Gustin ili kukuruzni skrob napraviće zaštitni omotač oko ribe, ona će biti hrskava, a neće imati mogućnost da upije previše ulja i bude masna. Pravi kuvari znaju tu tajnu.
Sastojci:
1 kg ribe po vašem izboru (pogodna je i morska i rečna)
200 gr gustina
3 kašičice soli
1 kašičica bibera
1 kašičica belog luka u prahu
drugi začini po vašem izboru
ulje za prženje
Priprema:
Ribu isecite na komade, posolite uobičajeno i ostavite u frižideru. Ovo je najbolje da uradite dan ranije, ali može i nekoliko sati pre prženja.
Gustin stavite u činiju, dodajte jednu kašičicu soli, a onda i biber, beli luk i ostale začine po vašem izboru. Sve dobro sjedinite.
Ulje sipajte u dublju posudu, veću količinu kako bi riba „plivala“ u istom, pa dobro zagrejte.
