Pravi kuvari valjaju ribu u ovu namirnicu, ne u brašno: Mnogo je ukusnija i ne upija ni kap ulja

Ovaj trik će vam pomoći da bude još hrskavija i ukusnija, osim toga neće upiti ni kap ulja. Pravi kuvari koriste gustin.

Ovo je sastojak u koji treba uvaljati ribu da bude mnogo lepša i ukusnija, a ne upija ni ulje. Pravi kuvari koriste gustin umesto brašna.

Iako kaloričnija, riba je najlepša pohovana. A kako pohovanje može da bude pipav posao, imamo neke trikove i da tu sebi olakšate posao.

Naime, ovaj trik će vam pomoći da riba bude još hrskavija i ukusnija. Plus neće upiti ulje.

U pitanju je sastojak kojim ćete zameniti brašno, a koji većina ima u svojoj kuhinji – gustin.

Gustin ili kukuruzni skrob napraviće zaštitni omotač oko ribe, ona će biti hrskava, a neće imati mogućnost da upije previše ulja i bude masna. Pravi kuvari znaju tu tajnu.

Sastojci:

1 kg ribe po vašem izboru (pogodna je i morska i rečna)

200 gr gustina

3 kašičice soli

1 kašičica bibera

1 kašičica belog luka u prahu

drugi začini po vašem izboru

ulje za prženje

Priprema:

Ribu isecite na komade, posolite uobičajeno i ostavite u frižideru. Ovo je najbolje da uradite dan ranije, ali može i nekoliko sati pre prženja.

Gustin stavite u činiju, dodajte jednu kašičicu soli, a onda i biber, beli luk i ostale začine po vašem izboru. Sve dobro sjedinite.

Ulje sipajte u dublju posudu, veću količinu kako bi riba „plivala“ u istom, pa dobro zagrejte.

