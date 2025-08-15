Pravi posni srpski pasulj: najpopularnije srpsko jelo spremljeno ovako uspeva svakom početniku, a idealno za vreme posta

Ovo je recept za sve početnice u kuvanju, a svaka domaćica treba da zna kako se sprema čuveno srpsko jelo – pasulj.
U ovom receptu, nema mesa jer je posna varijanta, mada se obično stavlja komad nekog suvog mesa koji daje još bogatiji ukus ovom jelu.
Sastojci:
- 400 g pasulja
- 1 glavica crnog luka
- 1 glavica belog luka
- 1 paprika
- lovorov list
- nekoliko zrna bibera
- 1 kašika maslinovog ulja
Za zapršku:
- malo ulja
- 2 male glavice crnog luka
- 3 čena belog luka
- 1 kašičica brašna
- malo začinske paprike
- biber, so
Priprema:
Pasulj dobro operite u par voda, a zatim kratko kuvajte i isperite. Naspite hladnu vodu.
Dodajte seckani crni luk i čenove belog luka, kao i lovorov list, zrna bibera, maslinovo ulje.
Poklopite i stavite na tihu vatru da kuva dok se ne skuva.
U tiganju na malo ulja propržite sitno seckan crni luk, pa kad se uprži dodajte seckan beli luk i mešajte da luk dobije blago krem boju.
Dodajte i brašno, pa ubaciti začinsku papriku i odmah sipajte u pasulj. Posolite i dodajte biber.
Na kraju dodajte i seckan peršunov list.
