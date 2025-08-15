Pravi posni srpski pasulj: najpopularnije srpsko jelo spremljeno ovako uspeva svakom početniku, a idealno za vreme posta

Ovo je recept za sve početnice u kuvanju, a svaka domaćica treba da zna kako se sprema čuveno srpsko jelo – pasulj.

U ovom receptu, nema mesa jer je posna varijanta, mada se obično stavlja komad nekog suvog mesa koji daje još bogatiji ukus ovom jelu.

Sastojci:

  • 400 g pasulja
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 glavica belog luka
  • 1 paprika
  • lovorov list
  • nekoliko zrna bibera
  • 1 kašika maslinovog ulja

Za zapršku:

  • malo ulja
  • 2 male glavice crnog luka
  • 3 čena belog luka
  • 1 kašičica brašna
  • malo začinske paprike
  • biber, so

Priprema:

Pasulj dobro operite u par voda, a zatim kratko kuvajte i isperite. Naspite hladnu vodu.

Dodajte seckani crni luk i čenove belog luka, kao i lovorov list, zrna bibera, maslinovo ulje.

Poklopite i stavite na tihu vatru da kuva dok se ne skuva.

U tiganju na malo ulja propržite sitno seckan crni luk, pa kad se uprži dodajte seckan beli luk i mešajte da luk dobije blago krem boju.

Dodajte i brašno, pa ubaciti začinsku papriku i odmah sipajte u pasulj. Posolite i dodajte biber.

Na kraju dodajte i seckan peršunov list.

