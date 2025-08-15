Pravi posni srpski pasulj: najpopularnije srpsko jelo spremljeno ovako uspeva svakom početniku, a idealno za vreme posta

Ovo je recept za sve početnice u kuvanju, a svaka domaćica treba da zna kako se sprema čuveno srpsko jelo – pasulj.

U ovom receptu, nema mesa jer je posna varijanta, mada se obično stavlja komad nekog suvog mesa koji daje još bogatiji ukus ovom jelu.

Sastojci:

400 g pasulja

1 glavica crnog luka

1 glavica belog luka

1 paprika

lovorov list

nekoliko zrna bibera

1 kašika maslinovog ulja

Za zapršku:

malo ulja

2 male glavice crnog luka

3 čena belog luka

1 kašičica brašna

malo začinske paprike

biber, so

Priprema:

Pasulj dobro operite u par voda, a zatim kratko kuvajte i isperite. Naspite hladnu vodu.

Dodajte seckani crni luk i čenove belog luka, kao i lovorov list, zrna bibera, maslinovo ulje.

Poklopite i stavite na tihu vatru da kuva dok se ne skuva.

U tiganju na malo ulja propržite sitno seckan crni luk, pa kad se uprži dodajte seckan beli luk i mešajte da luk dobije blago krem boju.

Dodajte i brašno, pa ubaciti začinsku papriku i odmah sipajte u pasulj. Posolite i dodajte biber.

Na kraju dodajte i seckan peršunov list.

