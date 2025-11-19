Pravi recept za rusku salatu: Bez ovog jednog sastojka ona nije original

Sve ste pogrešno radili! Saznajte pravi recept za rusku salatu. Bez ovog sastojka (ne, nije šunka!) nema originalnog ukusa!

Zaboravite na vodenaste salate sa šunkom! Otkrijte originalan recept za rusku salatu i trikove za neuporedivu sočnost!

Verovatno da su domaćice ubeđene da je njihov recept za rusku salatu pravi, ali mnoge, posebno mlađe, ne znaju da postoji mala kulinarska tajna koja ovu salatu čini originalnom.

Većina današnjih domaćica za nju koristi šunku, a one starije i iskusnije znaju da dobre i prave ruske salate nema bez pilećeg belog mesa. Još jedan trik kod spremanja ovog jela jeste da nikako ne koristite gotovo, zamrznuto povrće ako hoćete ukusnu i dobru salatu, jer ono upije dosta vode prilikom kuvanja, pa će salata biti prilično „vodenasta“. Isecite sveže povrće, krompir, šargarepu i grašak koji jedino možete koristiti zaleđen, ako nemate sveži.

Za ovu salatu možete da koristite kupovni majonez, ali je svakako najbolja kada je spremite sa onim koji ste sami napravili.

Sastojci:

1 veće pileće grudi (400 gr)

4 jaja

200 gr graška

3 veće šargarepe

4 veća krompira

10 komada kiselih krastavaca ili mala tegla kornišona

400 gr majoneza

100 gr šunke (po želji)

soli po ukusu

Sastojci za domaći majonez:

1 jaje

1 kašika sirćeta

1 kašika senfa500 ml ulja

Priprema:

Šargarepu i krompir oljuštite i skuvajte ih, kao i belo meso i grašak. Skuvajte jaja. Povrće ocedite od viška vode, pa šargarepu i krompir iseckajte sitno. Isecite i belo meso sitnije.

Kisele krastavce takođe iseckajte na sitne kockice, kao i jaja. Sve pomešajte u dubljoj posudi i posolite po ukusu. Po želji dodajte i 100 gr šunke iseckane na kockice.

Ukoliko pravite domaći majonez mikserom unutite jaje, dodajte sirće, senf i postepeno sipajte ulje dok mutite sve dok ne dobijete kompaktnu smesu.

U povrće i meso sipajte majonez i sve dobro pomešajte da se lepo sjedini. Ostavite u frižider da se dobro ohladi i vaša salata je spremna za serviranje.

(Telegraf.rs)

