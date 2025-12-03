Pravi se od svega 2 sastojka: Nemci se kunu u ovaj sir, tvrde da je pravi eliksir!

Pored toga što je niskokaloričan, nemački sir je izuzetno zdrav, poboljšava imuni sistem, ubrzava metabolizam i pomaže izgradnji mišića.

Tradicije naroda širom sveta su različite, a Nemci su uvereni da je ovaj sir njihov eliksir od pamtiveka.

Naime, reč je o kvark (Quark) siru, koji je vrsta nemasnog krem sira ili gušćeg jogurta koji potiče iz Nemačke i Austrije. U našim krajevima poznat je pod nazivom švapski sir, u Sjedinjenim Američkim Državama kao Farmer Cheese, a u Poljskoj ga zovu tvarog (Twarog).

Pored toga što je niskokaloričan, kvark je izuzetno zdrav, poboljšava imuni sistem, ubrzava metabolizam i pomaže izgradnji mišića. Ovaj sjajan izvor proteina sadrži i visok procenat kalcijuma zbog čega je dobar za kosti. Takođe je bogat vitaminom B što ga čini idelanom potporom za nervni sistem.

Možete ga napraviti i sami, a potrebni su sledeći sastojci:

– 2 šolje punomasnog mleka

– ½ šolje mlaćenice

Priprema:

Najpre napravite mlaćenicu i to tako što ćete u jednu šolju mleka dodati jednu kašiku limunovog soka. Nakon desetak minuta na sobnoj temperaturi mleko će početi da se zgrušava i vaša mlaćenica će biti spremna za upotrebu.

Zatim u šerpici zagrejete dve šolje punomasnog mleka, sklonite sa ringle i ostavite da se ohladi. Potom u mleku umešajte mlaćenicu. Dobijenu smesu prebacite u posudu i ostavite na sobnoj temperaturi oko 24 sata.

Nakon toga dobićete smesu koja podseća na jogurt. Prebacite je na gazu koju ste stavili na šerpu ili činiju, a zatim odložite u frižider da prenoći. Nakon toga možete konzumirati kvark i čuvati ga u frižideru naredna četiri dana.

Zbog svoje kremaste, fleksibilne strukture, kvark se može koristiti u gotovo svim slanim i slatkim receptima – kolačima, sufleu, čizkejkovima, biskvitima, sosevima, mlečnim namazima za mazanje kriški za doručak ili kao zamena za kiselo mleko ili pavlaku u nekim jelima i raznim ukusnim salatama, prenosi bonapeti.rs.

