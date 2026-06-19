Pravi se za 5 minuta od 5 sastojaka: Turska burek pita sa sirom od koje nećete naći sočniju

Turska burek pita gotova za tili čas, sa 5 sastojaka i bez slaganja kora. Probajte recept i uverite se zašto svi traže još jedno parče.

Ako volite peciva, ova turska burek pita postaće vaš omiljeni spas kada vam treba nešto brzo, a fantastično. Nema više onog dosadnog slaganja kora niti komplikovanih radnji u kuhinji – sve se „smućka“ za pet minuta, a iz rerne izlazi sa koricom koja krcka i filom koji se topi u ustima.

Zašto je ova turska burek pita pravi pogodak?

Ova pita osvaja jednostavnošću i bogatstvom ukusa. Osnova su sir i mleko, a po želji možete ubaciti šaku peršuna ili spanaća za dodatnu svežinu.

Priprema je toliko laka da uspeva baš svima, čak i onima koji tek uče da se snalaze u kuhinji.

Šta vam je potrebno od sastojaka:

1 šolja mleka

2 šolje mrvljenog feta sira

3 žumanceta

3 kore za pitu

4 kašike putera

Po želji: peršun, spanać, susam

Priprema korak po korak:

U dubljoj posudi umutite dva žumanceta, pa dodajte mleko i prethodno otopljen puter. Mešajte dok smesa ne postane glatka, a zatim dodajte sir.

Dve kore iskidajte rukama na komadiće i potopite u fil. Ostavite da odstoje minut-dva kako bi upile sve sokove – to je ključ sočnosti!

Smesu prebacite u podmazan pleh. Preko stavite treću, celu koru i premažite je jednim umućenim žumancetom. Po želji pospite susamom.

Pecite na 200 stepeni dok ne dobije onu savršenu zlatnu boju (obično 20–30 minuta).

3 zlatna pravila da pita uspe iz prve

Pazite na so: Feta je već slana, pa probajte fil pre nego što dodate još soli.

Izaberite pravi pleh: Ako je pleh premali, pita će biti predebela i gnjecava u sredini. Cilj je visina od dva do tri prsta.

Puter mora biti tečan: Otopite ga na tihoj vatri i ostavite da se malo prohladi pre mešanja. Ako je grudvičav, kore se neće lepo natopiti.

Najbolja je dok je topla, uz čašu hladnog jogurta ili kiselog mleka. Ako vam ostane za sutradan, obavezno je kratko zagrejte u rerni kako bi povratila hrskavost – izbegavajte mikrotalasnu!

Pogledajte detaljan postupak u videu:

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com