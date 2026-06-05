Ovako se pravilno dinsta luk i to bez neprijatnih mirisa – ni zaprška vam neće trebati

Ovako se pravilno dinsta luk bez neprijatnih mirisa i teške zaprške. Zaboravite na nadutost i smrad u kući!

Većina nas misli da zna kako se pravilno dinsta luk, ali baš taj prvi korak deli prosečno varivo od onog kakvo se jede do poslednje kašike. Iseckamo ga, bacimo u vrelo ulje i čekamo da omekša – greška!

Dovoljan je jedan skoro besplatan trik iz svake kuhinje da luk postane sočan, da težak miris prženja ne izlazi iz tiganja i da jelo dobije svoju gustinu, bez ijedne kašike brašna.

Ceo posao traje upola kraće.

Ovako se pravilno dinsta luk

Tajna koju koriste kuvari po restoranima staje u dva sastojka koje već imate na polici. Kad pravimo varivo ili gust sos, u tiganj sa lukom idu prstohvat sode bikarbone i mrvica šećera. To je sve.

Hemija je jednostavna. Soda menja pH vrednost luka, pa se ćelije raspadaju brže nego na običnoj vatri. Luk se topi u kremastu masu koja se sjedinjuje sa ostalim namirnicama, umesto da pliva u providnim kolutićima.

Razlika se vidi za nekoliko minuta. Boja postaje zlatna, miris se zaokružuje, a aroma koju inače čekate sat vremena pored ringle dolazi za petnaestak minuta.

Šećer izvlači svoje sokove iz luka i daje gulašu onu dubinu koju obično vežemo za restoranske porcije.

Dinstanje luka koje zgušnjava sos samo od sebe

Svi znamo onu staru priču o zaprški, brašnu na ulju i grudvicama koje posle satima vadite varjačom. Suvišno, tvrdimo. Ovako pripremljen luk zgušnjava jelo sam od sebe, jer se raspao do kraja i prošao kroz svaki kutak šerpe.

Pasulj postaje povezan, paprikaš dobija svilenkastu teksturu, a stomak posle ručka nije težak. Dobijate lakšu varijantu domaće kuhinje koja zadržava pun ukus, ali se ne oseća kao kamen u stomaku oko tri popodne.

Kraj smradu po celom stanu

Najgori deo kuvanja luka nije rad, nego miris. Onaj oštar, sumporast oblak koji se uvuče u zavese, jaknu u hodniku i jastučnicu u spavaćoj sobi. U panel stanu sa slabim izvlakačem to je drama do sledećeg dana.

Prstohvat sode menja i tu priču. Reakcija u tiganju smanjuje isparavanje jedinjenja koja prave taj karakterističan smrad, pa kuhinja miriše na obrok, ne na dim. Spas za male stanove gde dnevna soba i kuhinja dele isti vazduh.

Brzo, lagano i bez gorušice posle ručka

Vreme pored šporeta se prepolovi, što je sa današnjim ritmom ozbiljan argument. Pasulj koji ste navikli da krčkate dva sata sad je gotov za sat, a ukus ne trpi.

Suplementi tu ne pomažu mnogo. Onima koji posle prženog luka dobiju gorušicu, ovaj postupak menja iskustvo iz korena, jer soda neutrališe deo kiselina i pravi blažu osnovu jela. Lakše leži u stomaku, posebno uveče.

Veštački začini postaju nepotrebni. Luk obrađen na ovaj način sam pojačava ukus mesa, krompira i mahunarki, pa kockicu možete da ostavite u fioci.

Sledeći put kad krenete da pravite ručak, bacite prstohvat sode na luk i probajte.

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