Pre stavljanja pek papira u pleh uradite ovo – probajete jednom i radićete to stalno

Uvek pre stavljanja pek papira u pleh uradite ovaj trik – jednom kada ga probate, koristićete ga stalno jer pečenje postaje savršeno.

Uvek pre stavljanja pek papira uradite ovaj trik – za njega ćete nam biti zahvalni. Jednom kada ga otkrijete, pečenje više nikada neće biti isto: kolači, hleb ili meso dobiće savršenu teksturu, a vi ćete se pitati kako ste do sada mogli bez njega.

Kada treba da obložite okrugli kalup za torte papirom za pečenje, to možete učiniti vrlo jednostavno, tako što ćete kratko namočiti izrezan komad papira za pečenje u mlaku vodu.

Čim osetite da je mekan i savitljiv, možete ga izvaditi, dobro iscediti i zatim pažljivo raširiti.

Sada se papir za pečenje može lako položiti u okrugli kalup. Kako biste sprečili klizanje, lagano ga pritisnite i izravnajte – i gotovo. Zatim možete staviti testo u kalup za torte obložen papirom za pečenje.

Umesto vode može i ulje

Imamo i alternativu. Umesto da namačete papir za pečenje možete samo dodati malo ulja u kalup. Pre nego što papir za pečenje stavite u kalup za tortu, na podlogu stavite malo ulja i ravnomerno rasporedite.

Zatim možete staviti papir za pečenje na tanki film ulja i pritisnuti ga pravo na dno kalupa kako kasnije ne bi skliznuo.

Kada jednom probate ovaj trik sa pek papirom, shvatićete da pečenje može biti mnogo jednostavnije i sigurnije. Bilo da koristite metodu sa mlakom vodom ili onu sa tankim slojem ulja, rezultat je isti – papir se savršeno prilagođava kalupu, ne klizi i omogućava da testo ostane na svom mestu. Time se izbegavaju neprijatne situacije u kojima se papir pomera, a kolač gubi oblik. Uz ovakvu pripremu, svaki sledeći recept postaće lakši, a krajnji rezultat lepši i ukusniji.

Uvek pre stavljanja pek papira ovaj mali trik štedi vreme, smanjuje nervozu i daje profesionalan izgled vašim kolačima, tortama ili hlebu. Zato ga vredi usvojiti i koristiti stalno – jer jednom kada ga otkrijete, pečenje više nikada neće biti isto. Vaša kuhinja postaće mesto gde se jednostavnost pretvara u savršenstvo, a vi ćete uživati u svakom zalogaju.

