Nisu sve crvene jagode slatke: Pogledajte u ove 2 stvari i odmah ćete znati da li su ukusne ili su plastika

Prepoznavanje slatkih jagoda nije stvar sreće, već dve sitnice koje retko ko proverava na pijaci.

Crvena boja vas vara. Najlepše jagode u gajbici često imaju ukus razvodnjenog soka, dok one neugledne mirišu na detinjstvo.

Pre nego što platite, zastanite na deset sekundi.

Zašto crvena boja nije dokaz zrelosti

Jagode ne dozrevaju nakon branja. Kada ih uberu zelene da bi izdržale transport, one promene boju, ali šećer u njima više ne raste.

Zato u marketu često vidite savršeno crvene plodove tvrde kao kamen i bez ikakvog mirisa. To je plastična jagoda u pravom smislu reči.

Pravi izbor pravih jagoda zahteva da gledate dalje od fasade. Boja jeste prvi signal, ali nije presudan.

Tamno crvena, gotovo rubin nijansa koja se prelama u bordo oko peteljke, govori vam da je plod ubran u pravom trenutku.

Prva stvar: pogledajte semenke i površinu

Ovo je trik koji baštovani koriste decenijama. Okrenite jagodu i posmatrajte semenke.

Kod zrele i slatke jagode, semenke su blago udubljene u meso ploda, zlatno žute ili braon boje.

Ako semenke štrče napolje i deluju zelenkasto, plod je ubran prerano.

Površina mora biti sjajna, ali ne mokra. Mat, suvi sloj ili bele fleke oko peteljke jasno pokazuju da pred vama stoji jagoda koja nikada neće biti slatka.

Listići na vrhu treba da su sveži, jarko zeleni i čvrsto priljubljeni uz plod.

Druga stvar: miris koji ne laže

Drugi korak u prepoznavanju slatkih jagoda traje dva sekunda. Prinesite gajbicu nosu.

Ako osetite jak, sladak, gotovo parfemski miris koji udara odmah, kupujete pravu stvar.

Ako ne osetite ništa ili samo blagu travnatu notu, vraćajte gajbicu na tezgu.

Miris je hemijski dokaz zrelosti. Aromatična jedinjenja se razvijaju isključivo kada plod ostane na biljci do kraja. Industrijske jagode iz plastenika nemaju ovaj miris jer su ubrane prerano i hlađene danima.

Kako prepoznati ukusne crvene jagode po obliku

Sitnije, malo nepravilne jagode skoro uvek pobeđuju u ukusu krupne i savršeno simetrične plodove.

Domaće sorte poput klerija ili albe nikada nisu uniformne.

Ako u gajbici svaka jagoda izgleda identično, verovatno gledate hibrid namenjen tržištu, ne ukusu.

Birajte plodove sa malim, blago izduženim vrhom

Izbegavajte ogromne jagode bez mirisa

Proverite dno gajbice da li ima ulubljenih ili plesnivih

Tražite proizvođača koji prodaje sa hladnjače istog jutra

Brzo prepoznavanje slatkih jagoda na pijaci

Pomirišite gajbicu izbliza, proverite da li su semenke udubljene i zlatne, i pogledajte da li je peteljka sveža i zelena. Ako sva tri uslova prolaze, jagode su slatke i sočne.

Šta raditi sa jagodama posle kupovine

Kvalitet propada za nekoliko sati. Ne perite ih dok ih ne pojedete jer voda ubrzava propadanje.

Držite ih u jednom redu na papirnom ubrusu, nikada nagomilane.

Frižider ubija aromu, pa ih izvadite pola sata pre serviranja da povrate puni ukus.

Sveže sočne jagode najukusnije su istog dana.

Ako morate da ih čuvate, stavite ih u staklenu posudu sa poklopcem, ali bez šećera.

Šećer izvlači sok i pravi kašu već za nekoliko sati.

Koju ste grešku Vi pravili godinama na pijaci pre nego što ste pročitali ovaj tekst?

