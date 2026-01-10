Presolili ste jelo? Evo šta da uradite da popravite stvar!

Presolili ste jelo? Postoje načini kao to da popravite. Ovo su neki od njih.
Ako ste presolili supu, gulaš ili umak, dodajte vode i ubacite povrće poput luka i šargarepe pa nastavite da kuvate još desetak minuta.
I kiselina pomaže u ublažavanju slanog ukusa pa slobodno presoljenom jelu dodajte limunov sok ili sirće. Slanost jela se može smanjiti i dodavanjem šećera ili meda.
Krompir ili jabuka spašavaju stvar
Ako recept „dopušta“, dodajte mleko ili jogurt jer oni takođe „ubijaju“ so. U narodu postoji još jedan savet – kad presolite jelo, ubacite jedan oguljeni krompir ili jabuku, koji će upiti višak soli i nakon kuvanja ga izbacite iz jela.
Iskusni kuvari savetuju da jelo treba probati tokom pripreme, a ne samo na kraju. Budite oprezni i s dodavanjem pelata iz limenke, maslina ili kapara jer sadrže puno soli.
Pomaže i sir
Odličan dodatak preslanim jelima je povrće poput tikvica iseckanih na kockice, koje će neutralizovati slani ukus, a umak u koji ste dodali previše začina najbolje je ublažiti slatkim ukusima poput paradajza, koje će ublažiti ljutinu.
Slavna američka kuvarica Marta Stjurt u previše začinjena jela predlaže dodavanje masnije pavlake, poput one za šlag bez šećera ili drugog kremastog mlečnog proizvoda koji će ublažiti umak.
Možete dodati i malo mleka s gustinom i rastopljenim sirom ili blagim sirom za mazanje.
