Presolili ste jelo? Nije sve propalo, dodajte 1 sastojak iz frižidera i spasite ukus

Ukoliko ste presolili jelo ne paničite – rešenje je verovatno već u vašem frižideru. Umesto da bacite trud i sastojke, postoji jednostavan trik koji može spasiti ukus za manje od 10 sekundi, dodajte samo nekoliko kapi limuna..

Limun – tajni saveznik protiv soli

Kiselina iz limuna može neutralisati intenzivan slani ukus. Dovoljno je da dodate nekoliko kapi svežeg limunovog soka u presoljeno jelo – bilo da je to supa, sos ili kuvano povrće. Limun ne samo da ublažava so, već osvežava i balansira ukuse.

Kako pravilno dodati limun

Dodajte limun postepeno i probajte jelo nakon svake doze. Previše limuna može promeniti ukus, pa je važno pronaći pravu meru. Ako nemate limun, može poslužiti i malo sirćeta – ali limun je blaži i prijatniji za većinu jela.

Bonus savet: krompir ne pomaže uvek

Ako ste presolili jelo često savetuje kao spas dodavanje krompira, on ne „upija“ so kako se misli. Limun je efikasniji, brži i ne menja teksturu jela.

