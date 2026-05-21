Preukusna grčka salata gotova je za oko 10 minuta, savršen obrok ili prilog za roštilj i miriše na leto

Preukusna grčka salata je jedno od najjednostavnijih, najbržih i najzadovoljnijih jela za toplije dane, posebno kada se služi uz meso sa roštilja ili kao lagani zaseban obrok.
Grčka salata je upravo najbolji izbor: gotova je za nekoliko minuta, ne zahteva kuvanje i donosi savršenu kombinaciju sočnog paradajza, krastavaca, crvenog luka, maslina, fete sira i maslinovog ulja.
Posebno je dobra jer je lagana. Ima dovoljno karaktera da lako podnese jače ukuse jela sa roštilja. Slana feta, masline i origano daju joj prepoznatljiv mediteranski ukus, dok sveže povrće donosi potrebnu svežinu.
Može se poslužiti kao prilog. Ako želite da ga pretvorite u lagani glavni obrok, količine se lako mogu udvostručiti.
Sa komadom hrskavog hleba, koji će upiti sok od paradajza, maslinovo ulje i začine, postaje jednostavan ručak koji miriše na leto.
Preukusna grčka salata – sastojci:
- 4 velika paradajza isečena na nepravilne kriške
- 1 krastavac, oljušten, bez semenki i grubo iseckan
- 1/2 crvenog luka, tanko isečenog
- 16 maslina Kalamata
- 1 kašičica sušenog origana
- 85 g feta sira, isečenog na komade
- 4 kašike grčkog ekstra devičanskog maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
- hleb od rakova za serviranje
Priprema:
Stavite paradajz, krastavac, crveni luk, masline Kalamata, origano i komade fete u veliku posudu i prelijte sve grčkim ekstra devičanskim maslinovim uljem.
Lagano začinite solju i biberom, pažljivo promešajte da se feta ne raspadne previše i odmah poslužite.
Najbolje je pripremiti neposredno pre jela kako bi povrće ostalo sveže i hrskavo.
Poslužite je uz roštilj, ribu, piletinu, grilovano povrće ili samo uz hrskavi hleb.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com