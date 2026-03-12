Nikad ne solite džigericu: Kuvari je potapaju u jednu stvar koju svi imamo, bude mekana kao puter

Priprema mekane džigerice ne mora biti teška. Preskočite soljenje i iskoristite sastojak iz frižidera. Vaše meso biće meko. Probajte!

Savršeno mekana džigerica traži poštovanje jednog pravila: so dodajte tek na samom kraju. Ipak, jedan korak pre tiganja menja sve. Pravilna priprema mekane džigerice zahteva poznavanje osnovnih procesa kako obrok ne bi propao.

Zašto ne treba soliti džigericu pre prženja?

Sirova džigerica sadrži mnogo vode. Soljenje pre termičke obrade izvlači tu vlagu direktno na površinu. Zbog toga meso tokom prženja gubi tečnost i dobija tvrdu, gumenu teksturu koju je teško žvakati. So uvek dodajte tek na samom kraju.

Prženje svinjske džigerice mnogima zadaje pravu glavobolju. Često kupite najlepši svež komad kod mesara, pripremite tiganj i nadate se najboljem rezultatu. Greška koju mnogi neiskusni prave jeste da sipaju svu so odjednom na sirove komade. Vlaga tada odmah napušta meso i izlazi na površinu. Vi zapravo posle toga kuvate komade u sopstvenom soku umesto da ih lepo pržite. Zato meso uvek ispadne tvrdo.

Pravilna priprema mekane džigerice uz obično mleko

Profesionalni kuvari redovno koriste najbolji recept za džigericu koji donosi siguran uspeh. Oni uvek potapaju sirove komade u obično kravlje mleko pre samog prženja. Mleko deluje direktno na strukturu mesa. Prirodni enzimi razbijaju čvrsta vlakna, dok tečnost neutrališe jak metalni ukus.

Probajte da ispečete komade bez ovog koraka i primetićete ogromnu razliku u teksturi. Ako želite zaista vrhunski rezultat, priprema mekane džigerice podrazumeva malo dodatnog strpljenja. Prvo oštrim nožem isecite meso na manje komade potpuno jednake debljine. Tako ćete osigurati ravnomernu termičku obradu svih delova. Zatim ih pažljivo stavite u dublju staklenu posudu.

Koliko dugo meso mora stajati u mleku?

Sipajte dovoljno hladnog mleka da potpuno prekrije apsolutno svaki komad mesa. Ostavite posudu u frižideru najmanje trideset minuta. Kada je u pitanju sočna pileća džigerica, njoj je često dovoljno samo dvadesetak minuta. Ukoliko imate više slobodnog vremena, neka deblje meso odstoji puna dva sata.

Kada izvadite posudu iz frižidera, uradite sledeću veoma bitnu stvar pre pečenja. Dobro ocedite meso kroz cediljku i osušite svaki pojedinačni komad čistim papirnim ubrusom. Vlaga koja ostane na površini naglo spušta temperaturu vrelog ulja u tiganju. Vi želite da meso odmah snažno zacvrči kada ga spustite na zagrejanu površinu. Samo tako nastaje ona ukusna zaštitna korica.

Kako spremiti džigericu na pravi način

Pripremite veći tiganj sa debljim dnom i zagrejte obično ulje na srednje jaku vatru. Evo gde ljubitelji kuvanja najčešće prave velike greške prilikom termičke obrade:

Stavljaju previše komada u tiganj istovremeno.

Prže tanko meso predugo, što isušuje unutrašnjost.

Neprestano okreću komade i bodu ih oštrom viljuškom.

Poklapaju tiganj poklopcem, pa stvorena para skuva meso.

Pecite komade najviše oko tri minuta sa svake strane. Tačno vreme zavisi isključivo od debljine rezanja mesa. Komadi su potpuno gotovi kada spolja dobiju lepu tamno braonkastu koricu, a unutra ostanu blago ružičasti i sočni. Izvadite ih šupljikavom kašikom direktno na čist tanjir i tek tada bogato pospite krupnom morskom solju. Ovaj oprobani način garantuje da priprema mekane džigerice uspe baš svaki put bez greške. Sveže mleveni crni biber i sitno seckani beli luk takođe dodajte tek u ovom završnom trenutku.

Sada sigurno znate kako izgleda celokupan postupak za savršen obrok. Nema više gumenih zalogaja i razočaranja za porodičnom trpezom. Koje začine vi najčešće dodajete nakon prženja i da li ste nekada slučajno prepekli meso?

Koliko dugo pržiti svinjsku džigericu u tiganju?

Pržite komade veoma kratko, najviše tri do četiri minuta po jednoj strani. Dugo pečenje na ulju nepovratno isušuje meso i kvari teksturu.

Da li pileću džigericu treba potapati u mleko?

Slobodno potopite svinjsku, juneću, pa i osetljivu pileću džigericu pre pečenja. Mleko efikasno izvlači prirodnu gorčinu i uspešno razmekšava sva tvrda vlakna.

Kada tačno dodati so na prženo meso?

Uvek bogato pospite so tek kada gotove komade izvadite iz vrelog tiganja na čist tanjir. Dodavanje začina tokom prženja garantovano stvara tvrdu, gumenu strukturu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com