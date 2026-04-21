Sremuš čisti krvne sudove kao metla: Samo ga nikako ne smete kuvati na ovaj način

Priprema sremuša na pravilan način čuva zdravlje. Saznajte zašto ga nikako ne smete kuvati i kako da sačuvate alicin koji čisti arterije.

Priprema sremuša na pravi način razlikuje vrhunsku domaćicu od početnika, a vaše zdravlje od običnog obroka.

Proleće u kuhinju donosi miris koji najavljuje buđenje prirode i pravo gastronomsko osveženje.

Sremuš je kralj divljeg povrća, ali je istovremeno jedna od najosetljivijih namirnica sa kojom ćete raditi.

Mnogi prave istu grešku čim ga donesu sa pijace, tretirajući ga kao običan spanać ili blitvu.

Međutim, priprema sremuša zahteva poznavanje nekoliko kulinarskih trikova kako bi on zadržao svoj ukus i lekovitost.

Zašto sremuš ne trpi visoke temperature

Glavni problem sa sremušom je njegova termolabilnost, što znači da se njegovi najbolji sastojci raspadaju na toploti.

Alicin, koji sremušu daje taj prepoznatljiv miris, nestaje čim list oseti vrelu vodu ili vrelo ulje.

Ako sremuš stavite u lonac na početku kuvanja, dobićete samo uvele listove bez ikakve nutritivne vrednosti.

Zato je u kulinarstvu zlatno pravilo da se on koristi što je više moguće u svom izvornom, sirovom obliku.

Najveća kulinarska greška: Dugotrajno kuvanje

Nikako nemojte sremuš dodavati u zaprške ili ga dinstati satima sa ostalim povrćem.

Priprema sremuša u čorbama dozvoljena je samo ako ga ubacite u poslednjih 60 sekundi pre nego što sklonite šerpu sa ringle.

Čim list promeni boju u tamnozelenu i blago omekša, on je završio svoju termičku obradu.

Sve preko toga pretvara ovu moćnu biljku u bezvrednu travu koja više ne čisti krvne sudove.

Kako se pravilno seče i čuva sremuš

Da biste izvukli najviše aromatičnih ulja, listove uvek secite oštrim nožem, a ne kidajte ih rukama.

Tanki rezovi poprečno na nervaturu lista omogućavaju da se ukus ravnomerno rasporedi kroz celo jelo.

Priprema sremuša počinje detaljnim pranjem, ali je važno da listove dobro osušite kuhinjskim ubrusom pre sečenja.

Voda na listovima može razblažiti njegovu intenzivnu aromu, naročito ako pravite prelive ili namaze.

Ako ga ne iskoristite odmah, umotajte ga u vlažnu krpu i držite u frižideru najduže dva dana.

Genijalan trik za domaći pesto od sremuša

Najbolji kulinarski način da sremuš sačuvate na duže staze je pravljenje aromatičnog pesta.

U blender stavite dve veze sremuša, šaku pečenih oraha ili lešnika i 100 ml kvalitetnog ulja.

Dodajte prstohvat soli i malo limunovog soka koji će sprečiti da pesto oksidira i postane braon.

Ovakva priprema sremuša omogućava vam da imate spreman dodatak za testenine, meso ili rižoto u svakom trenutku.

Dovoljna je jedna kašika ovog namaza preko toplog jela da dobijete efekat kao iz najboljeg restorana.

SAVET:

Ako želite da sremuš dodate u proju ili pitu, nemojte ga mešati direktno u tečno testo. Pospite ga preko fila ili ga umešajte u sir neposredno pre pečenja kako bi što kraće bio izložen direktnoj toploti rerne.

Sa čime se sremuš najbolje slaže u tanjiru

U svetu vrhunskih kuvara, sremuš se najbolje kombinuje sa namirnicama koje imaju blag i neutralan ukus.

Mladi krompir, barena jaja, sveži sirevi i palenta su idealna podloga za njegovu oštrinu.

Kada se radi priprema sremuša za salate, uvek koristite jabukovo sirće ili limun umesto alkoholnog sirćeta.

Kiselina iz voća savršeno balansira njegovu prirodnu ljutinu i pomaže varenju.

Isprobajte ga i kao dodatak u domaćem puteru – jednostavno umešajte sitno seckane listiće u omekšali puter i ponovo ohladite.

Česta pitanja čitalaca

1. Da li se cvet sremuša može jesti?

Da, beli cvetovi sremuša su jestivi i veoma dekorativni, imaju nešto blaži ukus od listova.

2. Mogu li sremuš sušiti za začin?

Sušenje nije preporučljivo jer sremuš gubi skoro sva svojstva i miris kada se potpuno dehidrira.

3. Kako da mi sremuš ne dominira previše u jelu?

Uvek počnite sa manjom količinom, jer je njegov ukus mnogo intenzivniji nego kod običnog belog luka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com