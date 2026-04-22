Dodajte ovo u vodu na 5 minuta: Stari krompir biće ukusniji nego mladi, uz najhrskaviju koricu

Priprema ukusnog krompira: Trik sa vodom koji menja sve

Evo korigovanog i skraćenog uvoda koji prati prolećni ritam:

Kupite džak krompira koji obećava, a dobijete gnjecav i taman obrok bez ukusa.

U ovo prolećno vreme, stari krompir već gubi snagu, postaje težak i neprijatno „brašnast“.

Ipak, priprema ukusnog krompira nije lutrija, čak i dok čekamo onaj pravi mladi iz bašte.

Svega 5 minuta i jedan jednostavan korak pretvoriće vaš ručak u gozbu za koju se traži repete.

Zašto običan krompir postane loš pri pečenju?

Problem sa starijim krtolama je visok nivo skroba na samoj površini koji brzo izgori, dok unutrašnjost ostane tvrda.

Kada ga direktno stavite u rernu, on se više suši nego što se peče, gubeći onu dragocenu mekoću.

Da bi se dobila savršeno hrskava korica, moramo da primenimo malo hemije iz bakine kuhinje.

Trik od 5 minuta: Hladna voda i so

Nakon što krompir oljuštite i isečete na kriške, nemojte ga odmah stavljati u pleh.

Potopite ga u posudu sa ledenom vodom u koju ste dodali jednu punu kašiku soli i ostavite tačno 5 minuta.

Ovaj proces izvlači višak skroba sa površine, što je ključno da krompir ne bi bio „lepljiv“ i težak.

Nakon toga, krompir obavezno prosušite čistom krpom jer je vlaga neprijatelj hrskavosti u vreloj rerni.

Priprema ukusnog krompira uz dodatak tajnog sastojka

Kada je krompir suv, prelijte ga mešavinom ulja i dodajte kašiku kukuruznog brašna.

Kukuruzno brašno će se vezati za preostalu vlažnost i tokom pečenja stvoriti onaj tanki, zlatni sloj koji krcka pod zubima.

Pecite ga na visokoj temperaturi od 220 stepeni prvih 15 minuta, a zatim smanjite vatru.

Rezultat će biti krompir koji je unutra mekan kao puter, a spolja lepši nego onaj iz najboljih restorana.

Kako da prepoznate dobar krompir na pijaci

Uvek birajte krtole koje su čvrste i bez klica. Zelena boja na kori ukazuje na prisustvo solanina, koji može dati gorak ukus i pokvariti čitavo jelo.

Zelena boja na kori ukazuje na prisustvo solanina, koji može dati gorak ukus i pokvariti čitavo jelo.

Stari krompir sa tamnijom, hrapavijom korom je zapravo idealan za pečenje, dok je onaj sa glatkom korom bolji za salate.

SAVET:

Ako želite da vaš pečeni krompir dobije prelepu boju i dodatnu aromu, u ulje za podmazivanje dodajte pola kašičice soda bikarbone. Ona podiže pH vrednost površine krompira, što ubrzava Maillardovu reakciju – proces koji je odgovoran za najlepšu braon koricu i intenzivan miris.

Često postavljana pitanja

Da li moram da ljuštim krompir pre potapanja?

Da, najbolje je da ga oljuštite i isečete, jer tako voda može da izvuče skrob iz svih delova krtole.

Može li se koristiti maslinovo ulje umesto masti?

Može, ali maslinovo ulje ima nižu tačku dimljenja, pa budite pažljivi sa temperaturom da krompir ne bi dobio gorčinu.

Šta ako ostavim krompir u vodi duže od 5 minuta?

Ništa strašno se neće desiti, ali 5 do 10 minuta je sasvim dovoljno da se postigne željeni efekat bez gubljenja vitamina.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com