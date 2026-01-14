Profesionalni kuvar samo ovako dinsta luk: Mnogo je ukusniji, gotov za tren, a nema mirisa po stanu

Profesionalni kuvar samo ovako dinsta luk – daleko je ukusniji a gotov je za tren, i sve to bez mirisa prženja po stanu.

Da li ste isprovali ovu caku dok dinstate luk? Iskusni kuvar ovako dinsta luk, bez mirisa i mnogo brže.

Dinstanje luka je nešto na šta često ne obraćamo pažnju. Iseckamo luk, zagrejemo ulje i stavimo luk da se dinsta, dok mi radimo nešto drugo.

Ipak, svetski kuvari imaju svoj trik. Tako Gordon Remzi u luk za variva i soseve, posipa sodom bikarbonom i šećerom, kako bi se što pre izdinstalo, a i sve bilo sočnije i ukusnije, prenosi espreso.co.rs

Osim toga, ovaj trik sprečava i širenje mirisa luka po celoj kući. Krivac za neprijatne mirise je oslobađanje sumpora iz luka prilikom termičke obrade.

Pored toga što neće širiti neprijatan miris, lako će se zgusnuti. Tako će biti lakši za varenje. Takođe, ako jelo koje pripremate sa dinstanim lukom zahteva pravljenje zaprške, komotno možete da je preskočite – izdinstan ovako sa sodom daće jelu potrebnu gustinu.

