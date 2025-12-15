Profesionalni kuvari na ovaj način dinstaju luk: Bude daleko ukusniji, a gotov je za tren i sve to bez mirisa prženja po stanu

Da li ste isprovali ovu caku – evo šta rade eksperti kada dinstaju luk

Profesionalni kuvari na ovaj način dinstaju luk – daleko je ukusniji, a gotov je za tren i sve to bez mirisa prženja po stanu.

Dinstanje luka je nešto na šta često ne obraćamo pažnju . Iseckamo luk, zagrejemo ulje i stavimo luk da se dinsta, dok mi radimo nešto drugo.

Ipak, svetski kuvari imaju svoj trik. Tako Gordon Remzi u luk za variva i soseve, posipa sodom bikarbonom i šećerom, kako bi se što pre izdinstalo, a i sve bilo sočnije i ukusnije, prenosi espreso.co.rs

Osim toga, ovaj trik sprečava i širenje mirisa luka po celoj kući. Krivac za neprijatne mirise je oslobađanje sumpora iz luka prilikom termičke obrade.

Pored toga što neće širiti neprijatan miris, lako će se zgusnuti. Tako će biti lakši za varenje. Takođe, ako jelo koje pripremate sa dinstanim lukom zahteva pravljenje zaprške, komotno možete da je preskočite – izdinstan ovako sa sodom daće jelu potrebnu gustinu.

Ova kombinacija ubrzava proces omekšavanja, sprečava oslobađanje sumpora (odgovornog za jak miris). Takođe, čini luk lakšim za varenje i dodatno obogaćuje teksturu jela, čak do te mere da nije potrebno praviti zapršku.

Uz minimalan trud, vaš sos, varivo ili bilo koje jelo koje započinje dinstanim lukom biće punijeg ukusa, kremastije strukture i profesionalnog kvaliteta.

Jednostavan trik – vrhunska razlika u tanjiru!

