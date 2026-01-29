Profesionalni kuvari samo ovako dinstaju luk: Bude ukusniji, gotov za tren i bez mirisa koji se danima širi kućom

Saznajte zašto profesionalni kuvari samo ovako dinstaju luk: Uz ovaj trik jelo je ukusnije, gotovo za tren i bez mirisa koji se danima širi.

Profesionalni kuvari samo ovako dinstaju luk – daleko je ukusniji, a gotov je za tren i sve to bez mirisa prženja po stanu.

Tajna je u detaljima koje često zanemarujemo

Dinstanje luka je nešto na šta često ne obraćamo pažnju. Iseckamo luk, zagrejemo ulje i stavimo luk da se dinsta, dok mi radimo nešto drugo.

Trik Gordona Remzija: Čarobni sastojci za savršen ukus

Svetski poznati kuvari, poput Gordona Remzija, imaju specifičan trik za dinstanje luka za variva i sosove. Oni luk posipaju sodom bikarbonom i šećerom. Ova kombinacija omogućava luku da se izdinsta rekordno brzo, dok istovremeno postaje neverovatno sočan i punijeg ukusa, prenosi espreso.co.rs

Osim toga, ovaj trik sprečava i širenje mirisa luka po celoj kući. Krivac za neprijatne mirise je oslobađanje sumpora iz luka prilikom termičke obrade.

Pored toga što neće širiti neprijatan miris, lako će se zgusnuti. Tako će biti lakši za varenje. Takođe, ako jelo koje pripremate sa dinstanim lukom zahteva pravljenje zaprške, komotno možete da je preskočite – izdinstan ovako sa sodom daće jelu potrebnu gustinu.

Ova kombinacija ubrzava proces omekšavanja, sprečava oslobađanje sumpora (odgovornog za jak miris). Takođe, čini luk lakšim za varenje i dodatno obogaćuje teksturu jela, čak do te mere da nije potrebno praviti zapršku.

Uz minimalan trud, vaš sos, varivo ili bilo koje jelo koje započinje dinstanim lukom biće punijeg ukusa, kremastije strukture i profesionalnog kvaliteta.

Sledeći put kada stanete pored šporeta, ne dozvolite da vam dinstanje luka oduzme previše vremena ili pokvari vazduh u stanu. Prstohvat sode bikarbone i šećera su sve što vam je potrebno da transformišete svoja jela, izbegnete tešku zapršku i sačuvate stomak od gorušice.

Sada kada znate tajnu, jasno je zašto profesionalni kuvari samo ovako dinstaju luk – jer je to najbrži i najsigurniji put do savršenog ručka i mirišljave kuhinje.

Jednostavan trik koji ćete obožavati – vrhunska razlika u tanjiru!

