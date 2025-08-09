Proja sa sirom koju ćete smazati za tili čas: Dodajte ova 2 tajna sastojka i biće neodoljivo mekana i sočna

 –  
Foto:Youtube/Home Made Recipes/Printscreen

Recept koji uspeva i početnicima u kuhinji

Svaka domaćica ima svoj recept za koji tvrdi da je najbolji, a mi vam donosimo recept za proju „na šolje“ kako biste što lakše i što brže pripremili ovaj starinski specijalitet za doručak ili večeru.

Prilikom odmeravanja sastojaka koristite šolju od 200 mililitara.

Sastojci:

  • 2 jaja
  • šolja kukuruznog brašna ili palente
  • šolja belog brašna
  • šolja jogurta
  • pola šolje ulja
  • pola šolje vode (obične ili kisele)
  • kesica praška za pecivo
  • pola ravne kašičice soli
  • 300 g sira

Priprema:

Pomešajte kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo i so, pa dodajte tečne sastojke – jaja, jogurt, ulje, vodu ili kiselu vodu, i sve dobro sjedinite varjačom ili mikserom.

U umućenu smesu dodajte izmrvljen sir, pa još jednom sve dobro promešajte i sipajte u podmazan i brašnom posut pleh ili u kalupe za projice koje nije potrebno podmazivati.

Pecite proju u zagrejanoj rerni na 220 stepeni otprilike 25 do 30 minuta.

Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com