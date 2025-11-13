Projice sa jogurtom: Gotove za 10 minuta, a toliko su mekane da se tope u ustima

Izdašne i mekane kao pamuk, gotove za tren – projice sa jogurtom koje svi obožavaju
Projice su tradicionalni kukuruzni kolačići omiljeni u domaćoj kuhinji. Mekane i ukusne, savršene su za doručak, užinu ili kao prilog uz supu. Ovaj recept je posebno praktičan jer se brzo priprema, a rezultat su sočne projice sa blagom aromom jogurta i sira.
Idealne su kada nemate mnogo vremena, a želite domaći specijalitet.
- Vreme pripreme: 10 minuta
- Vreme pečenja: 15–20 minuta
- Količina: oko 12 komada
- Težina: laka
- Prilog: mogu se služiti same ili uz jogurt, mleko, supu ili namaze
Sastojci:
- 200 g kukuruznog brašna
- 100 g pšeničnog brašna
- 1 prašak za pecivo
- 1 kašičica soli
- 2 jaja
- 200 ml jogurta
- 50 ml ulja
- 50 g rendanog sira (feta, trapist ili kačkavalj)
- (opciono) 1 mala kašika šećera za blago slatke projice
Priprema:
Zagrejte rernu na 200°C. Podmažite kalup za projice ili obložite papirom za pečenje.
Pomešajte suve sastojke: Kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo, so i šećer (ako ga koristite).
Pripremite mokre sastojke: U drugoj posudi umutite jaja, jogurt i ulje.
Spojite smese: Polako dodajte mokre sastojke u suve, mešajući varjačom dok ne dobijete glatku smesu. Nemojte previše mešati.
Dodajte sir: Umešajte rendani sir u testo.
Oblikujte projice: Kašikom rasporedite testo u kalup, formirajući male projice.
Pecite: Stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite 15–20 minuta dok projice ne dobiju zlatno-braon boju.
Ohladite i poslužite: Izvadite projice iz rerne i ostavite ih da se malo prohlade pre serviranja.
