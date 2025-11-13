Projice sa jogurtom: Gotove za 10 minuta, a toliko su mekane da se tope u ustima

Doručak gotov dok se kafa skuva! Brze, mekane i mirisne projice sa jogurtom, kao iz bakine kuhinje. 10 minuta je sve što vam treba.

Brze projice sa jogurtom, idealne za doručak
Izdašne i mekane kao pamuk, gotove za tren – projice sa jogurtom koje svi obožavaju

Projice su tradicionalni kukuruzni kolačići omiljeni u domaćoj kuhinji. Mekane i ukusne, savršene su za doručak, užinu ili kao prilog uz supu. Ovaj recept je posebno praktičan jer se brzo priprema, a rezultat su sočne projice sa blagom aromom jogurta i sira.

Idealne su kada nemate mnogo vremena, a želite domaći specijalitet.

  • Vreme pripreme: 10 minuta
  • Vreme pečenja: 15–20 minuta
  • Količina: oko 12 komada
  • Težina: laka
  • Prilog: mogu se služiti same ili uz jogurt, mleko, supu ili namaze

Sastojci:

  • 200 g kukuruznog brašna
  • 100 g pšeničnog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • 2 jaja
  • 200 ml jogurta
  • 50 ml ulja
  • 50 g rendanog sira (feta, trapist ili kačkavalj)
  • (opciono) 1 mala kašika šećera za blago slatke projice

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C. Podmažite kalup za projice ili obložite papirom za pečenje.

Pomešajte suve sastojke: Kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo, so i šećer (ako ga koristite).

Pripremite mokre sastojke: U drugoj posudi umutite jaja, jogurt i ulje.

Spojite smese: Polako dodajte mokre sastojke u suve, mešajući varjačom dok ne dobijete glatku smesu. Nemojte previše mešati.

Dodajte sir: Umešajte rendani sir u testo.

Oblikujte projice: Kašikom rasporedite testo u kalup, formirajući male projice.

Pecite: Stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite 15–20 minuta dok projice ne dobiju zlatno-braon boju.

Ohladite i poslužite: Izvadite projice iz rerne i ostavite ih da se malo prohlade pre serviranja.

