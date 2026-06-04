Projice sa sirom mekane kao duša: Gotove za tren i od minimalno sastojaka, a uspevaju iz prve

Projice sa sirom propadaju iz jednog jedinog razloga, a to nije ni brašno ni rerna, već varjača u vašoj ruci. Većina domaćica meša testo trideset sekundi predugo i dobije gumu umesto mekanog zalogaja koji se topi u ustima.
Miris kukuruznog brašna i toplog sira iz rerne zna da vrati u kuhinju bake u Šumadiji brže od bilo koje pesme.
Mekane projice sa sirom rade i kad jutro krene naopako, i kad napolju pljušti, i kad treba nešto brzo uz čorbu od pasulja.
Zašto baš jogurt menja sve
Razlika između prosečnih i onih zbog kojih komšinica pita za recept krije se u jogurtu. On testu daje vlažnost i blago kiselkastu notu koja se slaže sa sirom kao da su rođeni jedno za drugo. Bez njega projice budu suve i raspadaju se već prvog dana.
Sir donosi karakter. Feta daje slankast udar, trapist topi i razvlači, kačkavalj pravi zlatnu koricu. Kombinacija jogurta i sira stvara teksturu zbog koje neko posegne za drugim komadom pre nego što je prvi pojeo do kraja.
Sastojci za domaće projice sa sirom
- 200 g kukuruznog brašna
- 100 g pšeničnog brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- 2 jaja
- 200 ml jogurta na sobnoj temperaturi
- 50 ml ulja
- 50 g rendanog sira (feta, trapist ili kačkavalj)
- opciono: kašičica šećera za blagu slatku notu
Priprema korak po korak
Uključite rernu na 200 stepeni i pripremite kalup za mafine ili pleh sa kockicama. Podmažite uljem ili obložite papirom za pečenje da se kasnije ne mučite sa vađenjem.
U većoj činiji pomešajte oba brašna, prašak za pecivo, so i šećer ako ga stavljate. U drugoj posudi umutite jaja viljuškom, ulijte jogurt i ulje, pa sjedinite kratkim pokretima. Mokru smesu sipajte u suvu i mešajte varjačom samo dok ne nestanu tragovi brašna.
Sad ubacite rendani sir, lagano umešajte i kašikom rasporedite testo u kalupiće. Kalupe punite do dve trećine, ne više. Projice se peku 15 do 20 minuta, dok ne dobiju zlatno-braon koru. Ostavite ih dva-tri minuta da se prohlade, jer vrelo testo se lomi pod prstima.
Tri greške koje upropaste mekane projice sa sirom
Greška broj jedan. Predugo mešanje testa razvija gluten i pretvara projice u žvakaću gumu. Čim nestanu tragovi suvog brašna, varjača ide u stranu.
Druga greška se krije u frižideru. Hladan jogurt usporava reakciju praška za pecivo i projice se ne podignu kako treba. Izvadite ga bar pola sata pre nego što počnete.
Treća je preterano punjenje kalupa. Testo nema kuda da raste pa puca po sredini i suši se sa strana. Dve trećine kalupa je granica.
Trik da ostanu mekane i sutradan
Vazduh je glavni neprijatelj jogurta u testu. Čim se projice potpuno ohlade, prebacite ih u hermetički zatvorenu posudu ili kesu sa ziper zatvaračem. Nikako u krpu, nikako u tanjir prekriven folijom, jer se voda kondenzuje i kora omekša.
Ako želite da budu kao tek pečene, ubacite ih u mikrotalasnu na deset sekundi. Ili ih kratko zagrejte u rerni umotane u aluminijumsku foliju, pet minuta na 150 stepeni je sasvim dovoljno.
Uz šta projice idu najbolje
Klasika je kiselo mleko, ali tu se ne mora stati. Probajte ih uz domaći ajvar i kajmak, mladi luk iz bašte ili tanko sečenu pršutu. Uz čorbu od pasulja postaju ručak koji niko neće preskočiti, a uz čaj u podne, užina koja zaslužuje aplauz.
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