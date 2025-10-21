Propada ti zimnica? Ovo je tačna mera soli za kiseli kupus na 10 kg kupusa

Ako kiselite kupus, tačna mera soli za kiseli kupus je 200 grama na 10 kilograma — ni gram više, ni manje. Ova cifra je presudna da kupus ne omekša, ne pocrni ili ne počne da se kvari već posle par dana.

Zašto je tačna mera soli za kiseli kupus toliko važna?

Tačna mera soli za kiseli kupus čuva fermentaciju i sprečava kvarenje. Previše soli zaustavlja prirodne procese, a premalo ne štiti kupus od bakterija. Zato se domaćinski recepti drže pravila 20 grama soli po kilogramu kupusa — provereno, prenosi se generacijama.

Kako da pravilno posoliš kupus za zimnicu?

Da bi kupus ostao čvrst, beo i ukusan, moraš da pratiš sledeće korake:

Izmeri tačno 10 kg kupusa — koristi kuhinjsku vagu. Iseckaj ga sitno, ali ne previše tanko. Dodaj 200 grama kuhinjske soli — to je tačna mera soli za kiseli kupus. Izgnječi rukama dok ne pusti sok. Pritisni ga u buretu i dodaj tečnost koju je pustio. Pokrij krpom i stavi teg da ne ispliva. Drži na sobnoj temperaturi prvih 7 dana, pa premesti na hladnije mesto.

Koje greške najčešće kvare zimnicu?

Najčešće greške su:

Previše soli — kupus postaje gumen i ne kiseli se.

Premalo soli — kupus se kvari, peni i smrdi.

Nepravilno pritiskanje — kupus ispliva i oksidira.

Prljava tegla ili bure — uvodi bakterije koje kvare fermentaciju.

Kako da znaš da li je kupus počeo da se kvari?

Ako kupus:

menja boju u sivu ili smeđu,

ima neprijatan miris,

ne peni uopšte, – vreme je da ga baciš. Tu nema popravke.

Najčešća pitanja o kiseljenju kupusa

– Koliko soli ide na 5 kg kupusa?

Tačno 100 grama — uvek računaj 20 grama po kilogramu.

– Mogu li da koristim morsku so?

Ne preporučuje se — kuhinjska so je najstabilnija za fermentaciju.

– Koliko dana treba da se kupus ukiseli?

Prvi znakovi se vide već posle 7 dana, ali pun ukus dobija za 3–4 nedelje.

– Da li mogu da dodam začine?

Možeš — biber u zrnu, lovor, pa čak i malo rena za pikantnost.

Tačna mera soli za kiseli kupus je ono što deli savršenu zimnicu od propale. Ako pogodiš cifru, imaćeš kupus koji je hrskav, beo i pun ukusa. Ako omašiš — sve može da ode niz vodu. Zato sledeći put kad kreneš da kiseliš, zapamti ovu jednu stvar: 200 grama na 10 kilograma.

Podeli ovaj tekst sa nekim ko svake godine kvari zimnicu — možda mu baš ova cifra spasi sezonu!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com