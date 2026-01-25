Prosto je idealan recept za užurbano jutro – ovaj izdašan doručak se pravi brzo, treba vam samo 1 sastojak iz kuće.

Super ideja za brzi i ukusni doručak.

Ovaj brzi i izdašni doručak idealan je za užurbano jutro. Sastojak iz kuće koji vam treba je uvek na dohvat ruke, a recept je jednostavan i efikasan.

Sastojci:

– 2 jaja

– 100 g sira

– 200 ml jogurta

– kriške hleba

– šunka

– kačkavalj

Priprema:

Umutiti jaja sa sirom, pa dodati jogurt i dobro sjediniti. Podmazati vatrostalni pleh sa uljem, pa hleb umakati u smesu i ređati na pleh. Poređati šunku, pa politi ostatkom smese i prekriti kačkavaljem. Peći na 220 stepeni oko 15 minuta.

Ovaj brzi i izdašni doručak je savršen izbor za užurbana jutra – jednostavan za pripremu, a ukusan i zasitan. Sa samo jednim sastojkom iz kuće i nekoliko dodataka, možete spremiti doručak koji će zadovoljiti sve u porodici.

Dodajte svoje omiljene začine, povrće ili sireve i stvorite svoju verziju koja će svaki dan učiniti posebnim. Mali trud ujutru može doneti veliko zadovoljstvo, a priprema obroka je i jednostavna a i kreativna.

Probajte ga i uverite se koliko je lako napraviti jelo koji ne zahteva mnogo vremena, a ipak pruža mnogo užitka.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(YouTube/Bakina kuhinja)

