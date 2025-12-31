Prosto je savršen ručak: Brzo se pravi a trebaju vam samo jaja, krompir i ovaj jedan poseban sastojak za završni šmek (video)

Savršen ručak – brzo se pravi a trebaju vam samo jaja, krompir i ovaj jedan poseban sastojak za završni šmek.

Ako vam ponestaje inspiracije za kuvanje, ovaj recept za ručak će vas oduševiti jer ovako nešto sigurno niste ranije pripremali!

Ako tražite ideju za ručak koji se sprema brzo, ne zahteva puno sastojaka i uvek uspeva, na pravom ste mestu. Ovo je onaj tip jela koji miriše na domaću kuhinju, puni stomak i vraća energiju bez mnogo truda. Krompir i jaja su osnova, ali jedan mali dodatak daje završni šmek koji ovaj ručak izdvaja od klasičnih kombinacija. Idealno rešenje za užurbane dane, kada želite nešto jednostavno, a opet sočno i zasitno, što će oduševiti celu porodicu.

Potrebno je:

– 1kg očišćenog krompira

– ulje, so, suvi začin, biber, origano

– 5 do 6 jaja zavisi od veličine

– 100ml mleka

– par kobasica po vašem ukusu

Priprema: Oljuštite i isecite krompir i stavite ga u tepsiju. Preko stavite začine i izmešajte. U činiju izmešajte jaja i mleko pa sve to prelijte preko krompira. Na vrh stavite kobasice i sve zapecite u rerni na 200 stepeni Celzijusa oko pola sata.

Ovaj jednostavan, ali izuzetno ukusan ručak dokazuje da za dobar obrok nije potrebno mnogo sastojaka. Kombinacija krompira, jaja i kobasica stvara savršenu ravnotežu ukusa, dok mleko daje jelu mekoću i bogatstvo. Savršen je izbor kada želite nešto brzo, zasitno i domaće, a miris koji se širi iz rerne probudiće apetit celoj kući. Idealno za dane kada nemate mnogo vremena, ali ipak želite da se svi za stolom oduševe.

Prijatno i javite nam kako vam se svideo recept!

(YouTube/Kuhinja Valentina Mašković)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com