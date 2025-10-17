Prosto savršene mekike, odlične za brazinski doručak ili užinu: Hrskave spolja, mekane unutra a neće biti ni masne (recept)

Najbolje „leže“ uz čašu jogurta ili domaćeg kefira.

Za pripremu ovih jednostavnih i ukusnih mekika, sve što vam treba su osnovni sastojci i malo vremena. Mekike su idealne kao brzi obrok uz šolju jogurta, pružajući vam savršen spoj ukusa.

Probajte ovaj recept za mekike i uživajte u hrskavom i sočnom zalogaju!

Sastojci:

– 600 g brašna

– 50 g svežeg kvasca

– 1,5 kašičica soli

– 500 ml mlake vode

– ulje, za prženje

Recept:

Kako biste napravili mekike, u velikoj činiji pomešajte brašno i so i ubacite kvasac. Stalno dolivajte vodu i mešajte testo varjačom, dok ne bude mekše nego testo za hleb. Mešajte testo 10 minuta, dok ne počnu da se stvaraju balončići, a testo počne da se odvaja od posude.

Pokrijte ga krpom i ostavite na sobnoj temperaturi da se diže. Nakon deset minuta ga opet izlupajte varjačom i ostavite da odstoji i da još naraste. Zagrejte ulje u dubokom loncu. Smanjite temperaturu na srednju i počnite da ih pržite. Zahvatite testo veličine šake i spustite u ulje pa ga polivajte uljem, kako bi se naduvalo. Svaku mekiku pržite oko 4 minuta sa svih strana, servirajte i uživajte. Možda ćete želeti da napravite i domaćinske mekike punjene sirom.

Prijatno!

(mondo.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com