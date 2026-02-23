Ovaj proteinski hleb je zdrav, ukusan i jednostavan za pripremu – idealan za fitness ishranu, bogat belančevinama i bez klasičnog brašna.

Proteinski hleb koji oduševi svakog – kada ga jednom probate pravićete ga stalno

Proteinski hleb privlači sve više pristalica zdrave ishrane jer kombinuje bogatstvo ukusa sa visokim sadržajem proteina i vlakana.

Ovaj domaći recept za proteinski hleb ima idealan balans hranljivih sastojaka. Takođe je odličan ako želite da uživate u hlebu bez regularnog brašna. U pitanju je jednostavno testo sa semenkama i posnim sirom koje se lako priprema i peče do savršene teksture.

Glavna ideja ovog proteinski hleb recepta je zamena klasičnog brašna zdravijim i nutritivno bogatijim sastojcima kao što su mleveni bademi, lanene semenke i ovsene pahuljice – sve to čini hleb zasitnim i hranljivim bez dodatnih ugljenih hidrata koji se obično nalaze u industrijskom hlebu.(N1 Info RS)

Sastojci:

300 g posnog sira

100 g mlevenih badema100 g seckanih lanenih semena

125 g izdrobljenih ovsenih pahuljica

1 kašičica soli

6 g praška za pecivo

8 belanaca

2 kašike susama

2 kašike semenki bundeve (po izboru)

2 kašike suncokretovih semenki (opciono)

Priprema

U većoj posudi pomešati sve suve sastojke: mlevene bademe, lan, ovsene pahuljice, susam, so, prašak za pecivo i dodatne semenke ukoliko se koriste.

Lagano umućena belanca i posni sir dodati u suve sastojke. Sve temeljno izmešati dok se ne dobije ujednačena smesa.

Kalup za hleb obložiti papirom za pečenje i sipati smesu, ravnomerno je poravnati.

Posuti još malo susamom po vrhu i ubaciti u prethodno zagrejanu rernu na 180 °C. Peći otprilike 50 do 60 minuta dok hleb ne dobije zlatnu koricu i ne bude potpuno pečen.

Izvaditi i ostaviti da se ohladi pre sečenja kako bi se dobila bolja tekstura.

Kako da bude još bolji – cake i saveti

Proteinski hleb najbolje je seći kad se potpuno ohladi. Struktura je tako stabilnija i lakše sečete kriške bez mrvljenja. Dodavanje različitih semenki po ukusu može dodatno povećati nutritivnu vrednost i dobiti zanimljive teksture. Takođe, ovaj hleb je odličan uz namaze, kao prilog uz salate ili kao deo zdravog doručka, jer dugo drži sitost zahvaljujući visokom sadržaju proteina i vlakana.

Proteinski hleb je ukusan, zdrav i jednostavan recept koji možete često praviti kod kuće. Idealan je za sve koji vode računa o ishrani i žele ukusnu alternativu klasičnom hlebu.

(n1info.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com