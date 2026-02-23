Ovaj proteinski hleb je zdrav, ukusan i jednostavan za pripremu – idealan za fitness ishranu, bogat belančevinama i bez klasičnog brašna.
Proteinski hleb koji oduševi svakog – kada ga jednom probate pravićete ga stalno
Proteinski hleb privlači sve više pristalica zdrave ishrane jer kombinuje bogatstvo ukusa sa visokim sadržajem proteina i vlakana.
Ovaj domaći recept za proteinski hleb ima idealan balans hranljivih sastojaka. Takođe je odličan ako želite da uživate u hlebu bez regularnog brašna. U pitanju je jednostavno testo sa semenkama i posnim sirom koje se lako priprema i peče do savršene teksture.
Glavna ideja ovog proteinski hleb recepta je zamena klasičnog brašna zdravijim i nutritivno bogatijim sastojcima kao što su mleveni bademi, lanene semenke i ovsene pahuljice – sve to čini hleb zasitnim i hranljivim bez dodatnih ugljenih hidrata koji se obično nalaze u industrijskom hlebu.(N1 Info RS)
Sastojci:
- 300 g posnog sira
- 100 g mlevenih badema100 g seckanih lanenih semena
- 125 g izdrobljenih ovsenih pahuljica
- 1 kašičica soli
- 6 g praška za pecivo
- 8 belanaca
- 2 kašike susama
- 2 kašike semenki bundeve (po izboru)
- 2 kašike suncokretovih semenki (opciono)
Priprema
U većoj posudi pomešati sve suve sastojke: mlevene bademe, lan, ovsene pahuljice, susam, so, prašak za pecivo i dodatne semenke ukoliko se koriste.
Lagano umućena belanca i posni sir dodati u suve sastojke. Sve temeljno izmešati dok se ne dobije ujednačena smesa.
Kalup za hleb obložiti papirom za pečenje i sipati smesu, ravnomerno je poravnati.
Posuti još malo susamom po vrhu i ubaciti u prethodno zagrejanu rernu na 180 °C. Peći otprilike 50 do 60 minuta dok hleb ne dobije zlatnu koricu i ne bude potpuno pečen.
Izvaditi i ostaviti da se ohladi pre sečenja kako bi se dobila bolja tekstura.
Kako da bude još bolji – cake i saveti
Proteinski hleb najbolje je seći kad se potpuno ohladi. Struktura je tako stabilnija i lakše sečete kriške bez mrvljenja. Dodavanje različitih semenki po ukusu može dodatno povećati nutritivnu vrednost i dobiti zanimljive teksture. Takođe, ovaj hleb je odličan uz namaze, kao prilog uz salate ili kao deo zdravog doručka, jer dugo drži sitost zahvaljujući visokom sadržaju proteina i vlakana.
Proteinski hleb je ukusan, zdrav i jednostavan recept koji možete često praviti kod kuće. Idealan je za sve koji vode računa o ishrani i žele ukusnu alternativu klasičnom hlebu.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com