Provereni trik starih ribara: Riba ostaje sveža do 10 dana i to bez zamrzivača!

Postoji manje poznata metoda kojom ribu možete održati svežom znatno duže, čak do deset dana i to bez zamrzavanja.

Riba je jedna od najukusnijih, ali i najosetljivijih namirnica u kuhinj. S njom se mora postupati pažljivo od trenutka kupovine do pripreme.

Dovoljno je malo pogrešne temperature ili predugo stajanje u zamrzivaču da izgubi svežinu, miris i teksturu. Upravo zato mnogi traže načine kako je sačuvati duže. I to bez zamrzivača! Dobra vest je da postoje jednostavni trikovi koji mogu produžiti svežinu ribe i olakšati planiranje obroka tokom nedelje, piše Metropolitan, a prenosi najžena.rs.

Ribu je idealno pripremiti svežu i pojesti što je moguće pre nakon ulova ili kupovine. Ali, u stvarnom životu to nije uvek izvodljivo, pogotovo ako ste kupili veću količinu ili vam se planovi promene. Sveža riba u zamrzivaču po pravilu izdrži oko dva dana: nemasne vrste poput brancina i lista mogu potrajati dan duže, dok masnije ribe, primera radi tuna i slične vrste, često ostaju „sigurne“ tek jedan dan. A vrlo masne ribe, poput sardela, stručnjaci preporučuju da je treba pripremiti odmah, bez odlaganja.

Kako da riba ostane sveža?

Ipak, postoji manje poznata metoda kojom ribu možete održati svežom znatno duže, čak do deset dana i to bez zamrzavanja. Reč je o jednostavnom, ali promišljenom postupku koji se oslanja na ravnotežu soli i šećera. Prvi korak je temeljno čišćenje: ribu treba očistiti, ukloniti kožu i kosti te je iseći na filete. Zatim se fileti u potpunosti prekriju mešavinom jednakih delova soli i šećera.

Nakon toga sledi završni „trik“ koji čuva kvalitet: riba se prelije običnim jestivim uljem, koje stvara zaštitni sloj i sprečava kontakt sa vazduhom. Tako pripremljena riba ostaje kvalitetna i sigurna za upotrebu najmanje nedelju dana, a često i duže. Može se koristiti za daljnju termičku obradu, mariniranje, a u pojedinim slučajevima i za jela poput sušija, sašimija ili karpaćija, pod uslovom da se poštuju pravila higijene i da je riba provereno sveža i pravilno čuvana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com