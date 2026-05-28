Ubacite ovaj sastojak u tiganj i pržene kobasice više nikada neće pući: Ostaće savršeno sočne

Bockanje viljuškom je greška zbog koje meso gubi slast. Saznajte zašto iskusni kuvari pre prženja u tiganj prvo dodaju ovaj sastojak.

Svima nam se to desilo barem sto puta. Kupite fine, sveže meso, namestite tiganj, a onda u sekundi sve propadne – opna pukne, sav najlepši sok iscuri, a vama ostanu suve i žilave pržene kobasice.

Mnogi misle da je problem u jačini vatre, pa bespotrebno smanjuju temperaturu. Međutim, prava tajna sočnosti uopšte nije u dužini prženja.

Sve što vam treba jeste jedan potpuno neočekivan sastojak koji već imate u kuhinji, a koji rešava ovaj problem jednom zauvek.

Zašto kobasice pucaju u tiganju?

Glavni krivac za pucanje je nagli skok temperature. Kada hladno meso stavite na vrelo ulje, unutrašnji sokovi se brzo zagrevaju, stvaraju pritisak i opna jednostavno eksplodira.

Bockanje viljuškom je najveći greh koji možete da napravite. Tako sami pravite rupe kroz koje curi dragocena masnoća, pa meso gubi svu slast.

Sastojak koji menja pravila igre

Tajna za savršeno pržene kobasice leži u običnoj – hladnoj vodi. Postupak je neverovatno jednostavan i sastoji se od tri brza koraka:

Poređajte meso : Stavite kobasice u potpuno hladan tiganj (bez kapi ulja).

: Stavite kobasice u potpuno hladan tiganj (bez kapi ulja). Sipajte vodu : Ulijte hladnu vodu toliko da pokrije otprilike jednu trećinu visine mesa.

: Ulijte hladnu vodu toliko da pokrije otprilike jednu trećinu visine mesa. Upalite ringlu: Uključite šporet na srednju jačinu i pustite da voda lagano proključa.

Voda omogućava da se meso unutra ravnomerno skuva i zagreje pre nego što spoljna opna počne da se peče. Kako voda polako isparava, ona istovremeno omekšava kožicu, čineći je elastičnom i otpornom na pucanje.

Kako izgleda završnica za savršenu hrskavost?

Kada voda iz tiganja potpuno ispari (nakon desetak minuta), meso će već dobiti lepu, čvrstu formu. Tek u tom trenutku dodaje se prava magija za ukus.

Donosimo masnoću: U suv tiganj spustite jednu kašiku svinjske masti ili kockicu putera. Zapecite kožicu: Pržite meso još nekoliko minuta dok ne dobije savršenu zlatno-braon koricu.

Pošto je voda sačuvala opnu celom, svaki mililitar sočnog mesnog soka ostaće zarobljen unutra. Prilikom prvog reza, iz njih će prsnuti vreli sokovi, a meso će se bukvalno topiti u ustima.

