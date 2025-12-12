Prženice koje se tope u ustima kao puter: Tajni sastojak koji 99 % Srba ne zna

Svako jutro isto: hleb malo ustajao, jaja razbijena, pa prženice izađu tvrde kao đon ili se raspadaju u tiganju. A onda sam slučajno otkrila bakin tajni sastojak koji menja sve za 10 sekundi. Od tog dana više niko u kući ne naručuje doručak napolju – svi traže moje prženice koje se tope u ustima, hrskave spolja i mekane iznutra.
Tajni sastojak? Dve pune kašike kisele pavlake (20 % ili više masti)
Da, dobro ste pročitali. Obična kisela pavlaka iz frižidera (ona koju svi imamo za gibanicu) je sve što vam treba.
Recept za 4–5 osoba (10–12 prženica) – gotovo za 12 minuta
Sastojci:
- 10 kriški hleba (može i ustajali, čak je bolje!)
- 3 jaja
- 120 ml mleka
- 2 pune kašike kisele pavlake (20–30 % masti)
- prstohvat soli
- 1 ravna kašičica šećera (tajna za zlatnu boju)
- malo vanilin šećera ili rendane korice limuna (po želji)
- ulje/maslac za prženje
Koraci:
1. U dublju činiju razbijte 3 jaja, dodajte mleko, pavlaku, so, šećer i vanilu. Mutite viljuškom ili žicom samo 15–20 sekundi – ne treba da bude penasto.
2. Hleb isecite na trouglove ili ostavite cele kriške – kako volite.
3. Umočite svaku krišku u smesu sa obe strane, ali ne predugo (5–6 sekundi po strani) – hleb treba da upije, ali ne da se raspadne.
4. U tiganju zagrejte ulje i komadić maslaca na srednjoj vatri (ne prejako da ne izgore).
5. Pržite 60–90 sekundi po strani dok ne dobiju prelepu zlatnu boju. Pavlaka čini da se unutra stvori vazdušasta tekstura, a spolja hrska korica.
Zašto pavlaka radi čuda?
Kiseline iz pavlake razbijaju gluten u hlebu → prženice postaju vazdušaste i mekane. Mast iz pavlake daje kremastost i sprečava da hleb postane gumast.
Bonus trikovi za još bolje prženice:
- Slatko-slana varijanta: u smesu dodajte 1 kašiku ruma ili likera od pomorandže – deca ne osete alkohol, a ukus je kao iz poslastičarnice.
- Da ostanu tople duže: složite ih u pleh, pokrijte aluminijumskom folijom i ubacite u rernu na 80 °C dok ne poslužite.
- Posna varijanta: umesto mleka i pavlake koristite mineralnu vodu + 2 kašike ulja – i dalje su savršene!
Probajte sutra ujutru – garantujem da će cela porodica tražiti još jednu turu. A kada vas komšinice pitaju „kako ti to uspeva?“, samo se nasmešite i recite: „Imam tajni sastojak za prženice koje se tope u ustima… ali neću da otkrijem!“
Delite recept dalje – neka cela Srbija doručkuje kao kraljevi!
