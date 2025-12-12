Prženice koje se tope u ustima kao puter: Tajni sastojak koji 99 % Srba ne zna

Prženice koje se tope u ustima kao puter: Dodajte ovo u smesu i dobićete doručak kao iz snova – mekan iznutra, hrskav spolja

Svako jutro isto: hleb malo ustajao, jaja razbijena, pa prženice izađu tvrde kao đon ili se raspadaju u tiganju. A onda sam slučajno otkrila bakin tajni sastojak koji menja sve za 10 sekundi. Od tog dana više niko u kući ne naručuje doručak napolju – svi traže moje prženice koje se tope u ustima, hrskave spolja i mekane iznutra.

Tajni sastojak? Dve pune kašike kisele pavlake (20 % ili više masti)

Da, dobro ste pročitali. Obična kisela pavlaka iz frižidera (ona koju svi imamo za gibanicu) je sve što vam treba.

Recept za 4–5 osoba (10–12 prženica) – gotovo za 12 minuta

Sastojci:

10 kriški hleba (može i ustajali, čak je bolje!)

3 jaja

120 ml mleka

2 pune kašike kisele pavlake (20–30 % masti)

prstohvat soli

1 ravna kašičica šećera (tajna za zlatnu boju)

malo vanilin šećera ili rendane korice limuna (po želji)

ulje/maslac za prženje

Koraci:

1. U dublju činiju razbijte 3 jaja, dodajte mleko, pavlaku, so, šećer i vanilu. Mutite viljuškom ili žicom samo 15–20 sekundi – ne treba da bude penasto.

2. Hleb isecite na trouglove ili ostavite cele kriške – kako volite.

3. Umočite svaku krišku u smesu sa obe strane, ali ne predugo (5–6 sekundi po strani) – hleb treba da upije, ali ne da se raspadne.

4. U tiganju zagrejte ulje i komadić maslaca na srednjoj vatri (ne prejako da ne izgore).

5. Pržite 60–90 sekundi po strani dok ne dobiju prelepu zlatnu boju. Pavlaka čini da se unutra stvori vazdušasta tekstura, a spolja hrska korica.

Zašto pavlaka radi čuda?

Kiseline iz pavlake razbijaju gluten u hlebu → prženice postaju vazdušaste i mekane. Mast iz pavlake daje kremastost i sprečava da hleb postane gumast.

Bonus trikovi za još bolje prženice:

Slatko-slana varijanta: u smesu dodajte 1 kašiku ruma ili likera od pomorandže – deca ne osete alkohol, a ukus je kao iz poslastičarnice.

Da ostanu tople duže: složite ih u pleh, pokrijte aluminijumskom folijom i ubacite u rernu na 80 °C dok ne poslužite.

Posna varijanta: umesto mleka i pavlake koristite mineralnu vodu + 2 kašike ulja – i dalje su savršene!

Probajte sutra ujutru – garantujem da će cela porodica tražiti još jednu turu. A kada vas komšinice pitaju „kako ti to uspeva?“, samo se nasmešite i recite: „Imam tajni sastojak za prženice koje se tope u ustima… ali neću da otkrijem!“

Delite recept dalje – neka cela Srbija doručkuje kao kraljevi!

