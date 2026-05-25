Svi ga nepravedno ignorišu: Ovaj doručak je toliko dobar da ćete zaboraviti na sve ostalo!

Recept za prženice koji se pamti: stari hleb, jedna kašika tajne i tiganj. Probajte večeras i zaboravite na sve ostalo.

Pravi recept za prženice ne počinje u tiganju, već u frižideru, dan ranije, kada hleb od juče odbijete da bacite. Većina domaćica žuri, umoči krišku u mleko na pet sekundi i baci u mast, pa se onda čudi zašto su prženice gumene spolja i suve unutra.

Greška broj jedan. Svež hleb upija vodu kao sunđer i raspada se. Stari hleb, onaj od dva ili tri dana, dovoljno je suv da popije smesu, a da ne izgubi oblik. Otud i ime, otud i poenta.

Zašto klasičan recept za prženice ne radi

Svi znamo da prženice traže jaja, mleko i hleb. Sve nas muči što često ispadnu blede, mlitave ili previše slatke. Razlog je odnos, ne sastojci. Na dva jajeta ide tačno 200 mililitara mleka, ni kap više. Kad sipate „od oka“, smesa postane vodenasta i krišku ne drži ništa osim sreće.

I još nešto. Mleko mora biti sobne temperature. Hladno mleko iz frižidera stegne žumance i smesa ostane raslojena, pa hleb upija nejednako.

Tajna jedne kašike koja menja sve

Evo gde puca većina recepata. U smesu od jaja i mleka dodajte jednu kašiku kiselog mleka ili pavlake. Samo jednu, ne više. Mlečna kiselina omekša gluten u hlebu, prženica iznutra postane kremasta, skoro kao pudinging, a spolja se napravi tanka, zlatna kora.

Drugi sloj luksuza je vanila. Ne vanilin šećer iz kesice, već prava vanila ili kap ekstrakta. Pola kašičice je dovoljno za četiri kriške. Miris koji se digne iz tiganja podseti vas zašto se ovaj doručak uopšte i izmislio.

Kako se prže da ne budu masne

Domaće prženice traže vreo tiganj i mešavinu masnoća. Pola kašike maslaca, pola kašike ulja. Maslac daje boju i ukus, ulje sprečava da se zagori. Krišku držite u smesi tri do četiri sekunde po strani, ne duže. Kad krenete u tiganj, plamen smanjite na srednji.

Pržite po dva minuta sa svake strane. Ne dirajte ih u međuvremenu, ne pritiskajte viljuškom. Pustite koru da se formira sama.

Slano ili slatko, ali nikad oboje

Najveći problem nije recept, problem je nedoslednost. Kad pravite slatke prženice, u smesu ide kašičica šećera i prstohvat soli. Kad pravite slane, izbacite šećer i dodajte malo bibera i sitno seckanog vlašca. Pomešate li ova dva pristupa, dobijete nešto što ne zna šta hoće.

Slatke se serviraju toplim medom, domaćim džemom od kajsije ili pavlakom sa cimetom. Slane idu uz kajmak, mladi sir ili kriškku domaće slanine. Stari komšijski savet kaže: nikad ih ne stavljajte u rernu da se „drže tople“. Postanu kožne. Pržite redom i jedite redom.

Koliko dugo traje da se naprave prave prženice

Od trenutka kad razbijete prvo jaje pa do tanjira protekne osam do deset minuta za četiri kriške. Smesa se priprema dva minuta, pečenje četiri, ostatak je serviranje. Brže od bilo kog dostavljača, jeftinije od bilo kog kafića.

Da li mogu prženice da se prave bez mleka

Mogu, sa biljnim mlekom ili razblaženim jogurtom. Ovsino mleko daje najsličniji ukus klasičnoj verziji i lepo se peče.

Kako da prženice ne budu gumene

Koristite stari hleb i ne držite ga predugo u smesi. Tri do četiri sekunde po strani je sasvim dovoljno za savršenu teksturu.

Mogu li se prženice spremiti unapred

Mogu, ali gube čar. Najbolje su odmah iz tiganja, dok je kora još hrskava, a sredina topla i mekana.

