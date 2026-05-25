Prženje jaja postaje smešno lako: ubacite samo ovaj sastojak, ne košta ništa, a dobićete savršenstvo

Prženje jaja uz jednu kašiku ovog sastojka daje vam mekan žumance i hrskave ivice. Probajte sutra ujutru, razlika je očigledna.

Prženje jaja izgleda kao stvar koju niko ne može da pokvari, a ipak vam belance ispadne gumeno, žumance se osuši, a ivice zagore pre nego što se sredina uopšte stegne.

Trik nije u tiganju, nije u temperaturi, nije ni u puteru. Dodajte jednu kašičicu vode u vreo tiganj odmah pošto razbijete jaje i poklopite na deset sekundi. To je sve.

Zašto baš voda, a ne više ulja

Voda u dodiru sa vrelom mašću stvara paru koja zaobiđe žumance odozgo. Belance se zapeče dole, a vrh se istovremeno kuva na pari. Rezultat je belance bez sirovih providnih delova oko žumanca i žumance koje ostaje tečno, baš kakvo treba za umakanje hleba. Bez okretanja jajeta i bez bockanja viljuškom.

Prženje jaja nije teško, ali većina ljudi greši tako što sipa previše ulja misleći da će tako „zaštititi“ jaje. Onda dolazi do prskanja, ivice postaju masne i tvrde, a sredina i dalje sirova. Kašičica vode rešava ceo problem za par sekundi.

Kako se ovo radi korak po korak

Zagrejte mali tiganj na srednje jakoj vatri. Dodajte pola kašike putera ili maslinovog ulja, taman da prekrije dno. Razbijte jaje direktno u tiganj, posolite odmah. Sačekajte oko petnaest sekundi dok belance ne počne da se hvata po ivicama.

Onda sipajte jednu kašičicu obične hladne vode pored jajeta, ne preko žumanca. Odmah poklopite tiganj. Brojte do deset, sklonite poklopac i izvadite jaje špatulom. Žumance će izgledati sjajno i vlažno, a belance potpuno stegnuto.

Da li ovaj trik radi za kajganu

Ne. Kajgana traži drugačiji pristup, jer se jaja mešaju i para nema gde da deluje odvojeno. Voda u tiganju kod prženog jajeta funkcioniše baš zato što belance i žumance ostaju razdvojeni i para „kuva“ gornji sloj.

Greške zbog kojih jaja ne uspevaju

Najčešća greška je previsoka vatra. Ako tiganj puši, jaje je već propalo.

Druga greška je hladno jaje pravo iz frižidera, jer šok temperature pravi žilavo belance. Izvadite jaja petnaest minuta ranije.

Treća greška je tiganj koji nije pravi. Tanak lim grče se i temperatura skače. Liveni tiganj ili dobar non-stick daju ravnomerno toplo dno.

Četvrta greška je so na žumancu pre prženja, jer izvlači vodu i pravi bele tačke na površini. Solite belance, nikad žumance.

Koliko jaja dnevno je razumna mera

Za zdravu odraslu osobu jedno do dva jajeta dnevno spadaju u uobičajen unos i ne predstavljaju problem za većinu ljudi, kako navodi pregled objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanje o jajima i kardiovaskularnom riziku sugeriše da umeren unos nije povezan sa povećanim rizikom kod opšte populacije. Ako imate posebne zdravstvene preporuke, držite se saveta svog lekara.

Mali dodaci koji menjaju ukus

Kad savladate osnovni trik sa vodom, isprobajte par kombinacija. Kap sosa od soje umesto soli daje dublji ukus i zlatastu boju ivici. Prstohvat dimljene paprike na žumancetu menja jaje u nešto što liči na restoransko jelo. List svežeg bosiljka ili origana ubačen u tiganj pre jajeta začini i puter i samo jaje.

Ne preterujte sa začinima. Cilj je da se osete jaje i puter, sve ostalo je dekoracija. Probajte sutra ujutru i uporedite sa onim kako ste do sada pržili jaja. Razlika je očigledna već iz prvog zalogaja.

Koju grešku ste vi godinama pravili kod prženja jaja, a da ste tek sad shvatili da je to bio problem? Napišite u komentaru, najbolje, ali i najgore navike obično su one koje smo nasledili od majki i baka.

Da li je bolji puter ili ulje za jaja na oko

Puter daje bogatiji ukus i lepšu boju ivicama, ali belance brže zagori. Maslinovo ulje je stabilnije na toploti i bolje za svakodnevno prženje jaja.

Kako da žumance ostane tečno, a belance stegnuto

Niža temperatura i poklopac sa kašičicom vode. Para stegne vrh belanca dok žumance ispod ostaje tečno bez okretanja jajeta.

Zašto mi se jaja lepe za tiganj

Tiganj nije dovoljno zagrejan ili je oštećena nelepljiva površina. Sačekajte da se mast zagreje pre nego što ubacite jaje u tiganj.

