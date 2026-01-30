Puna činija ruskih piroški za manje od 300 dinara: Toliko su mekane i vazdušaste da im niko ne može odoleti

Napravite ruske piroške koje se tope u ustima. Recept košta manje od 300 dinara, a ukus je neprevaziđen. Probajte odmah!

Zaboravite na pekaru, jer ovaj stari recept za prave ruske piroške pretvara vašu kuhinju u riznicu mirisa i ukusa! Toliko su vazdušaste da se doslovno tope u ustima, a priprema je toliko jednostavna da će vam uspeti svaki put.

Dok se drugi muče sa skupim obrocima, ovaj domaći specijalitet ne košta skoro ništa, a idealan je za doručak, večeru ili brzu užinu. Obradujte celu porodicu vrelim, mekanim zalogajima kojima niko ne može da odoli

Ako volite ukusne, domaće specijalitete, ali ne volite da provedete sate u kuhinji, ovaj recept je savršen za vas! Pripremite originalne ruske piroške na jedinstven način, sa tajnim dodatkom – testom od krompira. Upravo krompir čini testo neverovatno mekim i vazdušastim, pa se piroške tope u ustima. Obožavaće ih cela porodica, a idealne su za doručak, večeru ili užinu.

Najbolje od svega? Cela tura košta manje od 300 dinara!

Sastojci:

20 g kvasca

100 g krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja

mleko

pavlaka

šunka

Priprema:

Kvasac razmutite u posudi, dodajte 3 kašike mleka i ostavite da ukisne.

U poseban sud stavite kuvani krompir (izgnječen), brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodajte kvasac.

Sve dobro izmešajte, posolite i ostavite da testo nadođe (oko 30 minuta).

Testo nakon toga izručite na dasku i podelite na četvrtaste komade. Premažite mešavinom pavlake i mlevene šunke (ili sira, pečuraka…).

Zavijte ih kao piroške, pa pržite na dosta masti dok ne porumene sa obe strane.

Na kraju, tajna savršene trpeze nije u skupim namirnicama, već u receptima koji imaju dušu. Ove ruske piroške su dokaz da za manje od 300 dinara možete napraviti gozbu o kojoj će se pričati danima. Mekane, vazdušaste i neodoljivo mirisne, one su prečica do sreće za celu porodicu.

Isprobajte ih već danas i uverite se sami – kada ih jednom iznesete na sto, pekara će postati daleka prošlost, a ovaj recept vaša nova omiljena tradicija!

Prijatno! Ove ruske piroške postaju omiljeni specijalitet u vašoj kući!

